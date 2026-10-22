22 октября 2026, 15:30 mixnews.lv/leta.lv

В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

В пятницу на западе и юге Латвии начнутся дожди, которые в течение дня охватят большую часть страны. Местами осадки будут продолжительными, прогнозируют синоптики.

Ночью в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Утром больше осадков ожидается в Южной Курземе. Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, а местами на востоке страны будет на градус ниже.

Читайте нас также
Читайте Mixer
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Эти 5 парфюмов покорили ценителей и не потеряют актуальности в 2027 году
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит…
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Юмор за день и любовь всей жизни

Днём небо преимущественно затянет облаками, ожидается дождь, местами продолжительный. Возможна дымка, а в отдельных районах - туман. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, в Курземе он сменится на западный. Температура воздуха составит +10…+13 градусов.

В Риге ночью и утром дождя не ожидается, но днём будет пасмурно и дождливо, возможна дымка. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным, а вечером сменится на юго-западный. Температура воздуха в течение суток составит +10…+12 градусов.

google news Подпишитесь на нас
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Тест по шахматам раскроет ваш характер: вы король жизни, ферзь интриг или…
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа

В мире

В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 15:00
Европарламент присудил премию Сахарова Международному уголовному суду: в знак поддержки на фоне санкций США
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 13:35 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 13:05 13:05
В Ирландии призвали бабушек и дедушек не обнимать внуков без их согласия
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
ВИДЕО
22 октября, 11:58 11:58
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 10:58 10:58
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 09:27 09:27
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
22 октября, 08:57 08:57
Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
21 октября, 19:58 19:58
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
21 октября, 19:28 19:28
Европа пересаживается на электромобили, а Норвегия почти отказалась от бензиновых машин
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
21 октября, 16:30 16:30
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей

Латвия

Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 15:30
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C
22 октября, 14:35
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 12:30 12:30
В окрестностях Руцавы вырубили лес возрастом почти 400 лет: открыт уголовный процесс
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 11:30 11:30
Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 10:29 10:29
Кибератаки на латвийские сайты продолжаются: специалисты не исключают новых сбоев
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 09:57 09:57
Из-за сбоя сайта Детской больницы записать ребенка к педиатру сейчас можно только по телефону
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 08:29 08:29
В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время: спать будем на час дольше
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
22 октября, 07:59 07:59
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
21 октября, 20:58 20:58
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
21 октября, 20:28 20:28
После провала на выборах руководство Латвийского крестьянского союза решило уйти в отставку
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
21 октября, 18:58 18:58
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену

Mixer

Металлическая Лошадь берёт барьер: 4 знака, которым 23 октября принесёт долгожданное «да»
22 октября, 15:28
Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
Металлическая Лошадь берёт барьер: 4 знака, которым 23 октября принесёт долгожданное «да»
22 октября, 14:58
Тест по шахматам раскроет ваш характер: вы король жизни, ферзь интриг или пешка с тайными амбициями?
Металлическая Лошадь берёт барьер: 4 знака, которым 23 октября принесёт долгожданное «да»
22 октября, 14:28
Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
22 октября, 13:58
Эти 5 парфюмов покорили ценителей и не потеряют актуальности в 2027 году
22 октября, 13:28
Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку
22 октября, 13:13
Юмор за день и любовь всей жизни
22 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 22 октября: Овны наведут порядок в делах, а Скорпионам откроется скрытая деталь
22 октября, 12:20
Металлическая Лошадь берёт барьер: 4 знака, которым 23 октября принесёт долгожданное «да»

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь

Спорт

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас