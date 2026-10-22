В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C

В пятницу на западе и юге Латвии начнутся дожди, которые в течение дня охватят большую часть страны. Местами осадки будут продолжительными, прогнозируют синоптики.

Ночью в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Утром больше осадков ожидается в Южной Курземе. Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, а местами на востоке страны будет на градус ниже.

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Днём небо преимущественно затянет облаками, ожидается дождь, местами продолжительный. Возможна дымка, а в отдельных районах - туман. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, в Курземе он сменится на западный. Температура воздуха составит +10…+13 градусов.

В Риге ночью и утром дождя не ожидается, но днём будет пасмурно и дождливо, возможна дымка. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным, а вечером сменится на юго-западный. Температура воздуха в течение суток составит +10…+12 градусов.