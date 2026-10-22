В окрестностях Руцавы вырубили лес возрастом почти 400 лет: открыт уголовный процесс

liepajniekiem.lv

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с вырубкой древнего леса в окрестностях Руцавы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Курземское региональное управление полиции.

Уголовный процесс открыт, чтобы установить, было ли совершено преступление.

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За уничтожение или повреждение мест обитания особо охраняемых видов или особо охраняемых биотопов, повлекшее существенный ущерб, закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Как сообщает передача Латвийского радио «Atvērtie faili», в середине октября в полицию обратилась организация «Puse Latvijas», которая занимается сохранением и популяризацией биологического разнообразия лесов.

Ранее Латвийский фонд природы (LDF) сообщил, что на территории, которой управляет Лесная исследовательская станция (MPS) в окрестностях Руцавы, вырубили лесной массив, в котором росла сосна возрастом не менее 377 лет, а также другие деревья примерно такого же возраста.

На этом участке был зарегистрирован биотоп, охраняемый на уровне Европейского союза, и места обитания нескольких особо охраняемых видов.

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Вырубку обнаружили во время обследования известного места гнездования черного аиста. На участке, где раньше рос лес, специалисты увидели свежесрубленные деревья.

Эксперты допускают, что уничтоженный массив мог быть одним из старейших сосновых лесов Латвии, сохранившихся до наших дней. Для определения возраста и структуры всего массива потребовались бы дополнительные данные, однако после вырубки провести полноценное исследование уже невозможно.

По данным Государственного управления охраны природы, до вырубки на этом участке был зарегистрирован биотоп «Старые или естественные бореальные леса», охраняемый на уровне ЕС.

В то же время Государственная служба леса (VMD) ранее сообщила агентству LETA, что при выдаче разрешений на вырубку на территории Лесной исследовательской станции в окрестностях Руцавы никаких ограничений выявлено не было.

В ведомстве пояснили, что разрешения на вырубку на этом участке выдали в соответствии с правилами Кабинета министров о рубке деревьев в лесах. Перед выдачей разрешения служба проверяет наличие установленных законом ограничений. В данном случае таких ограничений обнаружено не было.

В Государственной службе леса также отметили, что в информационной системе управления природными данными «Ozols» на этом участке был зарегистрирован биотоп «Старые и естественные бореальные леса», имеющий значение для ЕС. Однако сама по себе регистрация биотопа в этой системе не вводит автоматического запрета на лесохозяйственную деятельность, поскольку система лишь фиксирует соответствующую информацию. Поэтому у ведомства не было оснований ограничивать право владельца леса на вырубку деревьев и отказывать в выдаче разрешения.