В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время: спать будем на час дольше

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов необходимо перевести на один час назад - на 3:00, напоминает Министерство экономики.

Таким образом, предстоящая ночь станет на час длиннее, а у жителей Латвии появится возможность поспать немного дольше.

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После перехода на зимнее время по утрам будет светать раньше, зато вечером и темнеть на час раньше. Разница с всемирным координированным временем (UTC) составит два часа вместо трех.

Нужно ли переводить часы вручную

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств, подключенных к сети, автоматически переходят на зимнее время. А вот механические часы, некоторые бытовые приборы и автомобильные часы, возможно, придется перевести самостоятельно.

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Почему перевод часов до сих пор не отменили

Вопрос об отказе от сезонного перевода часов обсуждается в Евросоюзе уже много лет. Еще в 2018 году Европейская комиссия предложила отказаться от этой практики, а в 2019 году Европарламент поддержал инициативу.

Однако страны ЕС так и не смогли согласовать окончательное решение. Поэтому действующий порядок сохраняется: весной часы переводят на час вперед, а осенью - на час назад.

В Латвии летнее время впервые ввели в 1981 году.

Следующий переход на летнее время состоится 28 марта 2027 года. Тогда в 3 часа ночи стрелки часов вновь переведут на час вперед.