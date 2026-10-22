Очереди и расходы семей: Минздрав Латвии запрашивает ещё 826 млн евро на медицину

Министерство здравоохранения Латвии оценило дополнительные потребности отрасли на 2027 год в 826 млн евро. Финансирование требуется для повышения доступности лечения, оплаты труда медиков и обеспечения лекарствами. Одновременно проверка Госконтроля показала: в детской медицине доступ к помощи ограничивают не только деньги, но и организация услуг.

Заявленная сумма - запрос министерства при подготовке бюджета следующего года. Заместитель государственного секретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Княгиньш представил потребности отрасли депутатам Сейма, указав на кадровые проблемы, отставание тарифов от инфляции и нехватку средств на компенсируемые лекарства.

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Из общего запроса 406,7 млн евро предназначены для повышения доступности и качества медицинских услуг, включая оплату труда и увеличение составляющих тарифов. Ещё 135,39 млн евро министерство хочет направить на улучшение системы компенсируемых лекарств и медицинских материалов.

Семьи уже платят за детское лечение

Ревизия Госконтроля выявила неравную доступность амбулаторной помощи. Хотя детская медицина законодательно определена как приоритет, полноценная сеть услуг для детей в стране не создана.

По данным ревизии, в 2024 году каждый пятый ребенок получал платную медицинскую помощь. Семьи потратили на неё как минимум 14,5 млн евро.

Аудиторы также обнаружили, что информация о доступности услуг не всегда соответствует действительности. Например, в проверенной информации детский кардиолог был указан в 12 учреждениях, но фактически доступен только в одном. Поездки к специалистам в Ригу означают для семей дополнительные расходы, пропуски работы и школьных занятий.

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Спор о бюджетных приоритетах

На совместном заседании комиссий и подкомиссий Сейма 21 октября обсуждался отдельный перечень первоочередных потребностей Минздрава на 77,84 млн евро. Самая крупная позиция в нём - 32,95 млн евро на кибербезопасность, что вызвало вопросы депутатов.

Княгиньш пояснил, что средства необходимы для базовых регистров. Представители отрасли призвали направлять больше ресурсов непосредственно на помощь пациентам, в том числе в регионах. Этот перечень - часть обсуждения бюджетных приоритетов; его не следует отождествлять со всеми потребностями отрасли на 826 млн евро.

Что необходимо изменить

Госконтроль предложил Минздраву определить, какие услуги для детей и где должны предоставляться, улучшить организацию профилактических осмотров, доступность стоматологии и участие педиатров в амбулаторной помощи. Среди задач - также уточнить компетенции специалистов, принимающих детей.

Таким образом, обсуждение следующего бюджета касается двух связанных вопросов: сколько средств получит здравоохранение и как обеспечить, чтобы оплаченные государством услуги пациенты действительно могли получить.