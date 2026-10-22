Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными

За первые девять месяцев 2026 года клиенты латвийских финансовых учреждений потеряли из-за мошенников более 10 миллионов евро. При этом банкам удалось предотвратить хищение еще 16,6 миллиона евро, сообщает Ассоциация финансовой отрасли.

С января по сентябрь зарегистрировано 3912 успешных случаев мошенничества. Самые большие потери связаны с телефонными аферистами: в 1758 случаях они выманили у клиентов финансовых учреждений 5,411 млн евро.

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На втором месте - мошенничество под видом инвестиций. За девять месяцев зарегистрировано 1582 таких случая, а общая сумма потерь составила 3,025 млн евро. Еще 1,58 млн евро жители потеряли в результате других мошеннических схем.

В то же время финансовым учреждениям удалось остановить 14 579 попыток мошенничества на общую сумму 16,64 млн евро

В частности, предотвращены попытки телефонного мошенничества на 8,229 млн евро и инвестиционного - почти на 6 млн евро.

В сентябре мошенники стали чаще зарабатывать на ложных инвестициях

В сентябре банки предотвратили 940 попыток мошенничества, сохранив клиентам 1,1 млн евро. Однако еще 635 тысяч евро злоумышленникам все же удалось похитить.

Особую тревогу вызывает инвестиционное мошенничество. В сентябре жертвами таких схем стали 112 человек, потерявших в общей сложности 371 тысячу евро. Это более чем вдвое превышает августовский показатель, когда потери составляли 167 тысяч евро.

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При этом телефонных мошенничеств стало меньше. В сентябре зарегистрировано 95 успешных случаев против 104 в августе и 226 в июле. Сумма похищенных таким способом денег сократилась до 220 тысяч евро.

Несмотря на некоторое снижение общих потерь в последние месяцы, специалисты предупреждают: говорить об устойчивом улучшении ситуации пока рано. Мошенники постоянно меняют методы обмана и ищут новые способы завладеть чужими деньгами.

Как не стать жертвой мошенников

Ассоциация финансовой отрасли напоминает: даже если звонящий знает ваше имя, персональный код или другие личные данные, это вовсе не означает, что ему можно доверять.

Особую осторожность следует проявлять при получении неожиданных звонков, SMS и электронных писем со ссылками, ведущими на страницы, где требуется ввести банковские данные.

Не стоит доверять и предложениям быстро заработать на инвестициях, особенно если обещают высокую гарантированную прибыль.

Если возникло подозрение на мошенничество, необходимо немедленно связаться со своим банком. Если деньги уже похищены, следует также сообщить об этом в полицию.