Кибератаки на латвийские сайты продолжаются: специалисты не исключают новых сбоев

В Латвии продолжаются попытки кибератак на интернет-ресурсы, связанные с обнаруженными критическими уязвимостями в языке программирования PHP.

Пока ни одного успешного взлома не подтверждено, однако специалисты предупреждают, что атаки могут продолжиться, сообщает агентство LETA со ссылкой на учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV.

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Заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс рассказал в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», что сейчас цифровые ресурсы Латвии преимущественно атакуют автоматизированные программы - боты, а также небольшие группы злоумышленников. Пока эти попытки не отличаются особой целенаправленностью или тщательной подготовкой.

По прогнозу специалиста, атаки продолжатся, хотя их последствия, возможно, будут незначительными. В то же время он практически уверен, что среди сайтов, владельцы которых недостаточно заботятся о безопасности, найдутся и те, которые перестанут работать.

Какие сайты еще недоступны

По данным CERT.LV, утром 22 октября в Латвии оставались недоступными восемь цифровых ресурсов высокой приоритетности. Среди них - сайт официального издания Latvijas Vēstnesis.

Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс сообщил, что из примерно 360 государственных и муниципальных интернет-ресурсов, доступ к которым временно приостанавливали, утром четверга не работали 11. В их числе - сайт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Министр назвал уровень угрозы очень серьезным и подчеркнул, что временное отключение государственных сайтов было необходимой мерой предосторожности.

Большинство ресурсов уже возобновили работу.

Министр также выразил надежду, что к этому времени удастся полностью устранить проблемы. При этом речь идет о предварительных оценках, а не об установленном сроке восстановления всех сайтов.

Как ранее сообщало CERT.LV, в Латвии выявлено около 6000 цифровых ресурсов, которые потенциально могут быть затронуты обнаруженными уязвимостями. Лишь несколько сотен из них относятся к государственному сектору.

Проблема связана с двумя критическими уязвимостями PHP - CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Каждая получила оценку опасности 9,2 балла из 10.

При определенных условиях злоумышленники могут использовать эти уязвимости для выполнения команд на сервере без предварительной авторизации.

Разработчики PHP уже выпустили исправления безопасности. CERT.LV призывает владельцев сайтов и компании как можно быстрее установить необходимые обновления, особенно если речь идет об интернет-магазинах, клиентских порталах и других важных цифровых сервисах.

Если обновить систему невозможно, специалисты рекомендуют временно ограничить доступ к ней из интернета.

Ограничения начали вводить вечером 21 октября, когда появились сведения о попытках использования обнаруженных уязвимостей. В частности, была временно приостановлена работа единой платформы государственных сайтов, на которой размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.

Эти меры носили профилактический характер: их целью было предотвратить возможные атаки, а не устранить последствия уже подтвержденных взломов.

CERT.LV продолжает следить за ситуацией и координировать защитные меры.