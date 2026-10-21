Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается

В ближайшие выходные в Латвии местами пройдут дожди, однако заметного похолодания не ожидается. Днем температура воздуха будет достигать +14 градусов, а нынешняя и следующая недели окажутся на 3–4 градуса теплее климатической нормы.

В четверг, 22 октября, осадков не прогнозируют. Ночью температура составит от +2 градусов в отдельных районах восточной Латвии до +11 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов при умеренном юго-восточном ветре.

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23 октября зона осадков начнет распространяться с юго-запада и затронет многие районы страны. При этом ветер ослабеет, а дневная температура составит +10…+14 градусов.

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В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сохранится переменная облачность. Небольшие дожди вероятны преимущественно на востоке страны, а ночные температуры останутся выше нуля. Днем термометры покажут от +9 до +14 градусов.

В начале следующей недели дожди время от времени продолжатся, но существенного изменения температуры не ожидается. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в течение двух недель будет на 3–4 градуса выше климатической нормы.

При этом общее количество осадков прогнозируется ниже обычного для конца октября. Так что возвращение дождей не означает, что Латвию ждет затяжной период сырой погоды.