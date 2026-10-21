21 октября 2026, 20:58

Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается

Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается

В ближайшие выходные в Латвии местами пройдут дожди, однако заметного похолодания не ожидается. Днем температура воздуха будет достигать +14 градусов, а нынешняя и следующая недели окажутся на 3–4 градуса теплее климатической нормы.

В четверг, 22 октября, осадков не прогнозируют. Ночью температура составит от +2 градусов в отдельных районах восточной Латвии до +11 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов при умеренном юго-восточном ветре.

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23 октября зона осадков начнет распространяться с юго-запада и затронет многие районы страны. При этом ветер ослабеет, а дневная температура составит +10…+14 градусов.

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Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается

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В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сохранится переменная облачность. Небольшие дожди вероятны преимущественно на востоке страны, а ночные температуры останутся выше нуля. Днем термометры покажут от +9 до +14 градусов.

В начале следующей недели дожди время от времени продолжатся, но существенного изменения температуры не ожидается. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в течение двух недель будет на 3–4 градуса выше климатической нормы.

При этом общее количество осадков прогнозируется ниже обычного для конца октября. Так что возвращение дождей не означает, что Латвию ждет затяжной период сырой погоды.

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Бизнес

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Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
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9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
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Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

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Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
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«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
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Mixer

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Тест на перемены в жизни: какой винтажный звонок вы выберете, если судьба уже звонит, а вы притворяетесь, что никого нет
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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
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«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь

Спорт

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21 октября, 08:27
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Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
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Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
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Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
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Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
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