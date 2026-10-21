В центре Риги Nissan вылетел на тротуар и врезался в стену дома рядом с детской площадкой

В среду, 21 октября, на улице Кришьяна Барона, 109, в центре Риги легковой автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену здания. Авария произошла рядом с большой детской площадкой. При столкновении повреждения получили машина и металлическая конструкция возле дома.

По словам очевидцев, чёрный Nissan съехал с проезжей части, пересёк полосу озеленения и врезался в фасад. Обломки автомобиля разлетелись по тротуару, а передняя часть машины оказалась повреждена.

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В Государственной полиции подтвердили, что сообщение о происшествии поступило в 10:15. Кто находился за рулём и почему автомобиль покинул проезжую часть, пока неизвестно.

На этом участке улицы действует ограничение скорости до 30 км/ч. Обстоятельства аварии не уточняются.

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