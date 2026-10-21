В Екабпилсе задержали пьяного водителя, который перевозил человека на крыше BMW

В Екабпилсе полиция задержала пьяного водителя BMW, который перевозил человека на крыше своего автомобиля. Кроме того, мужчина управлял машиной без водительских прав и проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

Полицейские заметили автомобиль с человеком на крыше вскоре после полуночи. BMW повернул налево на улицу Вароню и продолжил движение в направлении улицы Мадонас, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

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Когда полицейские подъехали к автомобилю, человек с крыши авто спрыгнул на землю, а водитель пересел на пассажирское сиденье.

На просьбу предъявить водительское удостоверение мужчина ответил, что его лишили права управления автомобилем. Проверка на алкоголь показала 1,09 промилле.

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В отношении водителя начат уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также начаты административные процессы за проезд на запрещающий сигнал светофора и перевозку человека на крыше автомобиля без ремня безопасности.

В тот же день полиция выявила в Екабпилсе ещё два случая грубых нарушений правил дорожного движения.

Около 10:30 на улице Вароню остановили автомобиль Volvo, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Выяснилось, что ему запрещено пользоваться водительскими правами. Проверка показала 1,97 промилле алкоголя. Начат уголовный процесс, а также административные процессы.

Около 15:00 на улице Ригас полицейские остановили Ford без включённых фар ближнего света или дневных ходовых огней. Ни водитель, ни пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности. В салоне чувствовался запах алкоголя, а проверка водителя показала 2,18 промилле. В отношении него начаты три административных процесса и один уголовный процесс.