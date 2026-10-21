21 октября 2026, 17:29

Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября

Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября

29 октября в Риге можно будет бесплатно проверить родинки и другие образования на коже у дерматологов Рижской 1-й больницы. Врачи проведут осмотр с помощью специального прибора, который позволяет рассмотреть структуру кожи под увеличением и заметить подозрительные изменения.

Такая проверка помогает выявить возможные признаки меланомы и других опухолей кожи на ранней стадии. Это особенно важно, поскольку внешне безобидная родинка со временем может измениться, а самостоятельно заметить тревожные признаки удается не всегда.

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Как пройдет осмотр

Дерматологи будут использовать оптический дерматоскоп. Прибор позволяет детально изучить кожные образования и точнее оценить их состояние. Если врач обнаружит подозрительные изменения, он порекомендует дальнейшее обследование и при необходимости лечение.

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Меланома относится к наиболее агрессивным злокачественным опухолям кожи. Однако ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому не стоит откладывать проверку при появлении необычных изменений.

Где и когда можно проверить родинки

Бесплатный осмотр пройдет в четверг, 29 октября 2026 года, с 9:00 до 13:00 в Рижской 1-й больнице по адресу: улица Бруниниеку, 5, корпус № 2, первый этаж, конференц-зал.

Предварительная запись обязательна. Записаться можно по телефону 67366323. Информационная линия больницы работает по будням с 8:00 до 18:00, а по субботам - с 9:30 до 15:00.

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