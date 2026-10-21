После провала на выборах руководство Латвийского крестьянского союза решило уйти в отставку

Решение приняли во вторник на заседании правления. Как сообщили в партии агентству LETA, нынешний состав продолжит работу до съезда, чтобы подготовить его проведение и обеспечить деятельность организации.

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Нового председателя и членов правления планируют избрать в начале 2027 года. До съезда в регионах пройдут конференции, на которых партийные отделения выдвинут кандидатов на руководящие должности.

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Сейчас LZS возглавляет министр экономики Виктор Валайнис. Он стал председателем партии в 2023 году, а в 2025-м был единогласно переизбран на этот пост. Его заместители - бывший министр земледелия Арманд Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.

В правление также входят Винета Кине, Улдис Аугулис, Каспар Мелнис, Микс Балодис, Хардийс Вентс, Дайнис Каролс, Эдгар Мекшс, Ингуна Паредне и Андрис Равиньш.

После неудачи на выборах в руководстве LZS начали обсуждать дальнейшее развитие партии и необходимость организационных изменений. Предстоящий съезд должен определить, кто возглавит политическую силу на следующем этапе.