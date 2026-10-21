21 октября 2026, 18:27

Поезда Vivi изменят расписание на четырех направлениях с 27 по 30 октября

Поезда Vivi изменят расписание на четырех направлениях с 27 по 30 октября

С 27 по 30 октября пассажиров поездов Vivi ждут изменения расписания, отмены отдельных рейсов и корректировки маршрутов. Ремонт железнодорожной инфраструктуры затронет прежде всего Тукумское и Айзкраукльское направления, но изменения коснутся также поездов в Даугавпилс, Мадону, Лудзу и Елгаву. В некоторые дни пассажирам придется пользоваться другими путями отправления или пересматривать время поездки.

Работы проведет предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz). Vivi рекомендует заранее проверять расписание, особенно если поездка запланирована на раннее утро или поздний вечер.

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На Тукумском направлении отменят часть рейсов

27 и 29 октября на Тукумской линии будут ремонтировать железнодорожный мост через Лиелупе. Работы запланированы с 9:30 до 16:10, когда пассажиропоток меньше. В оба дня отменят по шесть поездов в каждом направлении.

Из Риги не отправятся рейсы в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30. При этом часть других поездов изменит конечную станцию: рейс в 10:00 проследует до Кемери, а поезда, отправляющиеся в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, вместо Слоки поедут до Тукумса II.

Изменения затронут и время прибытия. Поезд из Риги в 9:30 будет опаздывать на 11–13 минут на остановках между Слокой и Тукумсом II, а рейс в 15:45 прибудет на семь минут позже на остановки между Приедайне и Дубулты.

В обратном направлении отменят поезда из Слоки в 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09 и 15:09. Некоторые оставшиеся рейсы отправятся раньше обычного - на 10–17 минут.

Изменятся и начальные станции двух поездов. Рейс, который обычно отправляется с Тукумса II, начнет движение из Кемери в 11:20. Другой поезд отправится с Тукумса II в 11:52 и прибудет в Кемери в 12:13.

В Юрмале изменятся пути отправления

27 и 29 октября пассажирам также придется следить за указателями на станциях и остановках. На Лиелупе, Булдури, Дзинтари и Майори все поезда в обоих направлениях будут прибывать и отправляться с первого пути.

В Дубулты порядок будет другим. Поезда из Риги станут прибывать на первый путь, а составы в направлении столицы - отправляться со второго.

На Айзкраукльском направлении изменят вечерние рейсы

С 28 по 30 октября LDz будет ремонтировать железнодорожный переезд на Айзкраукльском направлении. Расписание скорректируют с учетом даты проведения работ, причем наиболее заметные изменения 28 и 29 октября затронут вечернее движение.

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Из Риги отменят поезда в 19:39 и 20:39. Рейс в 17:24 проследует только до Саласпилса вместо Огре, а в обратном направлении не будет поездов из Лиелварде в 19:28 и 20:25.

Некоторые составы изменят время отправления. Поезд из Саласпилса в Ригу отправится в 18:15 вместо отправления из Огре, а рейс из Лиелварде в столицу в это же время начнется на девять минут раньше привычного графика. Поезд Рига - Айзкраукле, который отправляется в 22:09, и рейс Лиелварде - Рига в 22:07 будут ходить на 30 минут позже обычного.

Корректировки коснутся и ранних поездов. Рейс из Лиелварде в Ригу отправится в 4:41, на 13 минут раньше, а поезд из Айзкраукле в столицу - в 5:01, на две минуты раньше. Поезда из Риги в Айзкраукле и Огре также изменят время отправления: соответственно на 4:47 и 5:28.

На нескольких остановках поменяют пути

Изменения затронут не только расписание, но и порядок движения по станциям. С 18:40 28 октября до 6:15 29 октября на остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава и Даугмале поезда из Риги будут прибывать на второй путь, а составы в столицу - отправляться со второго пути.

В следующую ночь, с 18:40 29 октября до 6:15 30 октября, на этих остановках будут использовать первый путь. В Саласпилсе поезда в Ригу продолжат отправляться с первого пути, а составы из столицы будут прибывать на второй. Исключение составит рейс в 18:15, который отправится с третьего пути.

На остановке Яняварты порядок использования путей также будет зависеть от даты и направления движения. Поэтому пассажирам стоит сверять информацию на станции непосредственно перед посадкой.

Изменения затронут поезда в Даугавпилс, Мадону и Елгаву

28 и 29 октября корректировки предусмотрены и на других направлениях. Последний поезд из Риги в Елгаву отправится в 23:45 - на 10 минут позже обычного.

На Даугавпилсском направлении один из поездов из Риги отправится в 21:12, еще один - в 18:21. Оба рейса задержатся относительно привычного расписания на 11 минут, а поезд из Даугавпилса в 16:29 прибудет в Ригу на три минуты позже.

Поезд из Риги в Мадону отправится в 19:04, на три минуты позже обычного. Обратный рейс прибудет в столицу в 21:38 - с опозданием на 12 минут. На Лудзенском направлении поезд, отправляющийся в 16:55, сохранит привычное время отправления, но прибудет в Ригу в 20:11, на 12 минут позже.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется проверить актуальное расписание на официальном сайте Vivi. Это особенно важно для тех, кто пользуется вечерними и утренними рейсами или садится на поезд на промежуточных остановках.

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