Поезда Vivi изменят расписание на четырех направлениях с 27 по 30 октября

Работы проведет предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz). Vivi рекомендует заранее проверять расписание, особенно если поездка запланирована на раннее утро или поздний вечер.

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На Тукумском направлении отменят часть рейсов

27 и 29 октября на Тукумской линии будут ремонтировать железнодорожный мост через Лиелупе. Работы запланированы с 9:30 до 16:10, когда пассажиропоток меньше. В оба дня отменят по шесть поездов в каждом направлении.

Из Риги не отправятся рейсы в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30. При этом часть других поездов изменит конечную станцию: рейс в 10:00 проследует до Кемери, а поезда, отправляющиеся в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, вместо Слоки поедут до Тукумса II.

Изменения затронут и время прибытия. Поезд из Риги в 9:30 будет опаздывать на 11–13 минут на остановках между Слокой и Тукумсом II, а рейс в 15:45 прибудет на семь минут позже на остановки между Приедайне и Дубулты.

В обратном направлении отменят поезда из Слоки в 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09 и 15:09. Некоторые оставшиеся рейсы отправятся раньше обычного - на 10–17 минут.

Изменятся и начальные станции двух поездов. Рейс, который обычно отправляется с Тукумса II, начнет движение из Кемери в 11:20. Другой поезд отправится с Тукумса II в 11:52 и прибудет в Кемери в 12:13.

В Юрмале изменятся пути отправления

27 и 29 октября пассажирам также придется следить за указателями на станциях и остановках. На Лиелупе, Булдури, Дзинтари и Майори все поезда в обоих направлениях будут прибывать и отправляться с первого пути.

В Дубулты порядок будет другим. Поезда из Риги станут прибывать на первый путь, а составы в направлении столицы - отправляться со второго.

На Айзкраукльском направлении изменят вечерние рейсы

С 28 по 30 октября LDz будет ремонтировать железнодорожный переезд на Айзкраукльском направлении. Расписание скорректируют с учетом даты проведения работ, причем наиболее заметные изменения 28 и 29 октября затронут вечернее движение.

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Из Риги отменят поезда в 19:39 и 20:39. Рейс в 17:24 проследует только до Саласпилса вместо Огре, а в обратном направлении не будет поездов из Лиелварде в 19:28 и 20:25.

Некоторые составы изменят время отправления. Поезд из Саласпилса в Ригу отправится в 18:15 вместо отправления из Огре, а рейс из Лиелварде в столицу в это же время начнется на девять минут раньше привычного графика. Поезд Рига - Айзкраукле, который отправляется в 22:09, и рейс Лиелварде - Рига в 22:07 будут ходить на 30 минут позже обычного.

Корректировки коснутся и ранних поездов. Рейс из Лиелварде в Ригу отправится в 4:41, на 13 минут раньше, а поезд из Айзкраукле в столицу - в 5:01, на две минуты раньше. Поезда из Риги в Айзкраукле и Огре также изменят время отправления: соответственно на 4:47 и 5:28.

На нескольких остановках поменяют пути

Изменения затронут не только расписание, но и порядок движения по станциям. С 18:40 28 октября до 6:15 29 октября на остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава и Даугмале поезда из Риги будут прибывать на второй путь, а составы в столицу - отправляться со второго пути.

В следующую ночь, с 18:40 29 октября до 6:15 30 октября, на этих остановках будут использовать первый путь. В Саласпилсе поезда в Ригу продолжат отправляться с первого пути, а составы из столицы будут прибывать на второй. Исключение составит рейс в 18:15, который отправится с третьего пути.

На остановке Яняварты порядок использования путей также будет зависеть от даты и направления движения. Поэтому пассажирам стоит сверять информацию на станции непосредственно перед посадкой.

Изменения затронут поезда в Даугавпилс, Мадону и Елгаву

28 и 29 октября корректировки предусмотрены и на других направлениях. Последний поезд из Риги в Елгаву отправится в 23:45 - на 10 минут позже обычного.

На Даугавпилсском направлении один из поездов из Риги отправится в 21:12, еще один - в 18:21. Оба рейса задержатся относительно привычного расписания на 11 минут, а поезд из Даугавпилса в 16:29 прибудет в Ригу на три минуты позже.

Поезд из Риги в Мадону отправится в 19:04, на три минуты позже обычного. Обратный рейс прибудет в столицу в 21:38 - с опозданием на 12 минут. На Лудзенском направлении поезд, отправляющийся в 16:55, сохранит привычное время отправления, но прибудет в Ригу в 20:11, на 12 минут позже.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется проверить актуальное расписание на официальном сайте Vivi. Это особенно важно для тех, кто пользуется вечерними и утренними рейсами или садится на поезд на промежуточных остановках.