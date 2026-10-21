Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic

Финансовые проблемы airBaltic вновь поставили вопрос о целесообразности государственных вложений в национального перевозчика. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс усомнился в том, что собственная авиакомпания автоматически приносит стране экономические преимущества. В качестве примера он привел Литву и Эстонию, где нет аналогичного национального перевозчика.

Свою позицию Лейшкалнс изложил в программе «Preses klubs». По его словам, кризис airBaltic затрагивает не только государство, вложившее в компанию сотни миллионов евро, но и пассажиров, которые уже купили билеты и рассчитывали на перелеты.

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При этом эксперт считает, что нынешняя ситуация оставляет пространство для осторожного оптимизма. Компания находится под правовой защитой, а ее деятельность контролируют специалисты, которые определяют допустимые действия руководства. Это, по мнению Лейшкалнса, предпочтительнее полного банкротства перевозчика.

«Я считаю, это хорошо, потому что в противном случае, если бы компания просто обанкротилась, не было бы ни того, ни другого», - сказал эксперт.

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Однако необходимость поддерживать airBaltic за государственный счет остается предметом дискуссии. Лейшкалнс обратил внимание на распространенный аргумент о том, что национальная авиакомпания необходима для экономического развития страны.

«Нам все время рассказывают, что у нас есть национальная авиакомпания и что она очень важна для нашей экономики. Но я смотрю на Литву - у нее нет такой авиакомпании. У эстонцев ее тоже нет, но их ВВП на душу населения примерно на 20% выше, чем в Латвии», - заявил он.

Эксперт признал, что экономические показатели зависят от множества факторов. Тем не менее, сравнение с соседями, по его мнению, ставит под сомнение представление о том, что наличие национального перевозчика само по себе делает страну экономически сильнее.

«У меня не сходятся эти рассказы о том, что, если у нас есть национальная авиакомпания, мы становимся могущественными, а у тех, у кого ее нет, все, мол, не так хорошо. Получается, что у них ВВП на душу населения выше», - отметил Лейшкалнс.