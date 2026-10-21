21 октября 2026, 14:30 Наталья Гудемчук/LETA

На следующей неделе изменится расписание поездов в Юрмалу и Айзкраукле

На следующей неделе изменится расписание поездов в Юрмалу и Айзкраукле
jurmala.lv

На следующей неделе из-за ремонтных работ изменится расписание поездов на Тукумском и Айзкраукльском направлениях. Корректировки затронут также отдельные рейсы в Даугавпилс, Мадону, Лудзу и Елгаву. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пассажирского перевозчика Vivi.

На Тукумском направлении изменения введут 27 и 29 октября. Они связаны с восстановительными работами на мосту через Лиелупе, которые проведёт Latvijas dzelzceļš (LDz).

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В эти дни с 9:30 до 16:10 часть поездов отменят, некоторые будут следовать по сокращённым или продлённым маршрутам, а время отправления и прибытия отдельных составов изменится.

Из Риги отменят поезда в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30. Поезд, отправляющийся из Риги в 10:00, проследует до Кемери, а не до Слоки. Поезда, отправляющиеся в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, проследуют до станции Тукумс II.

В обратном направлении отменят поезда из Слоки в Ригу с отправлением в 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09 и 15:09.

Некоторые поезда в сторону Риги будут отправляться на 10–17 минут раньше обычного. В частности, рейс, который обычно стартует в Тукумсе II, отправится из Кемери в 11:20 - на 10 минут раньше. Другой поезд начнёт путь в Тукумсе II в 11:52 и прибудет в Кемери в 12:13 - на 17 минут раньше привычного времени.

Также изменится время прибытия отдельных поездов. Рейс, отправляющийся из Риги в 9:30, будет прибывать на остановки между Слокой и Тукумсом II на 11–13 минут позже. Поезд в 15:45 прибудет на остановки между Приедайне и Дубулты на семь минут позже обычного.

Изменятся и пути отправления поездов в Юрмале. 27 и 29 октября на остановках Лиелупе, Булдури, Дзинтари и Майори поезда в обоих направлениях будут использовать первый путь. В Дубулты поезда из Риги будут прибывать на первый путь, а в Ригу отправляться со второго.

На Айзкраукльском направлении изменения будут действовать с 28 по 30 октября в связи с ремонтом железнодорожного переезда.

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28 и 29 октября отменят поезда из Риги в 19:39 и 20:39. Рейс в 17:24 проследует только до Саласпилса вместо Огре. В обратном направлении отменят поезда из Лиелварде в 19:28 и 20:25.

Поезд, который обычно отправляется из Огре, начнёт путь в Саласпилсе в 18:15 - на 32 минуты раньше. Поезд из Лиелварде в Ригу также отправится раньше, в 18:15 вместо привычного времени.

Некоторые вечерние рейсы, напротив, задержатся: поезд из Риги в Айзкраукле отправится в 22:09, а из Лиелварде в Ригу - в 22:07, в обоих случаях на 30 минут позже обычного.

Из Риги также раньше отправятся утренние поезда в Айзкраукле - в 4:47, и в Огре - в 5:28. Поезд из Лиелварде в Ригу отправится в 4:41, на 13 минут раньше, а из Айзкраукле в Ригу - в 5:01, на две минуты раньше.

Ремонтные работы повлияют и на пути отправления поездов на нескольких остановках между Ригой и Саласпилсом. Вечером 28 и 29 октября, а также в ранние утренние часы следующего дня пассажирам следует внимательно проверять информацию о путях на остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава, Даугмале, Саласпилс и Яняварти.

Кроме того, 28 и 29 октября последний поезд из Риги в Елгаву отправится на 10 минут позже - в 23:45.

Изменения затронут и отдельные дизельные поезда. Рейс из Риги в Даугавпилс отправится в 21:12, на 11 минут позже обычного. Поезд из Даугавпилса в Ригу, отправляющийся в 16:29, прибудет в столицу на три минуты позже. Ещё один поезд из Риги отправится в Даугавпилс в 18:21 - на 11 минут позже привычного времени.

Поезд из Риги в Мадону отправится в 19:04, на три минуты позже, и прибудет в Ригу в 21:38 - на 12 минут позже обычного. Поезд из Лудзы отправится по расписанию в 16:55, но прибудет в Ригу в 20:11, на 12 минут позже.

Пассажирам рекомендуется перед поездкой проверять актуальное расписание на сайте Vivi или в мобильном приложении перевозчика.

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