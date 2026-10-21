Минздрав Латвии просит 33 миллиона евро на кибербезопасность, пока не хватает денег на лекарства

Министерство здравоохранения Латвии просит дополнительно выделить 77,84 миллиона евро на неотложные нужды в 2027 году. Почти 33 миллиона из этой суммы предназначены для кибербезопасности и государственных регистров. На фоне дефицита средств на компенсируемые лекарства и угрозы сокращения возможностей скорой помощи такое распределение расходов вызвало вопросы у депутатов Сейма.

Перечень приоритетных расходов обсуждали 21 октября на совместном заседании парламентских комиссий и подкомиссий. Представитель Минздрава Борис Книгин представил расчёты ведомства, в которых цифровая инфраструктура оказалась самой крупной статьёй срочных затрат.

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Почти 33 миллиона евро на кибербезопасность

На защиту информационных систем и обеспечение работы базовых государственных регистров министерство запрашивает 32,95 миллиона евро. Это больше, чем предусмотрено на покрытие первоначально рассчитанного дефицита финансирования компенсируемых лекарств, и значительно превышает расходы на вакцинацию групп риска.

Председатель парламентской Комиссии по устойчивому развитию Угис Митревиц из Национального объединения выразил удивление таким соотношением. Представители медицинской отрасли, в том числе Латвийская ассоциация сельских семейных врачей и профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, призвали уделять больше внимания непосредственной помощи пациентам и укреплению медицинских услуг, особенно в регионах.

В Минздраве объясняют запрос необходимостью обеспечить потребности базовых государственных регистров. Однако на фоне нехватки денег на лекарства масштаб расходов на цифровую защиту стал одним из главных вопросов обсуждения.

На что ещё нужны деньги

Помимо кибербезопасности, министерство просит 23 миллиона евро на оплату медицинских услуг, полученных в других странах ЕС и Европейской экономической зоны. Ещё 17,54 миллиона евро необходимы для покрытия дефицита финансирования компенсируемых лекарств.

В список срочных расходов также вошли 1,62 миллиона евро на вакцинацию против Covid-19 людей из групп риска, 1,5 миллиона евро на укрепление Службы неотложной медицинской помощи, 790 тысяч евро на увеличение объёмов заготовки крови и 440 тысяч евро на расширение услуг мобильных бригад паллиативной помощи.

При этом потребность в деньгах на компенсируемые лекарства оказалась выше первоначальных расчётов. Проблема затрагивает не только будущий бюджет, но и обязательства, которые необходимо покрыть уже в 2026 году.

Дефицит на лекарства достиг десятков миллионов

По расчётам Минздрава, для оплаты ноябрьских счетов за компенсируемые лекарства и медицинские материалы в 2026 году дополнительно потребуется 20,2 миллиона евро. При подсчёте учтены пять миллионов евро, которые правительство выделило 20 октября из средств на непредвиденные расходы, а также планируемое перераспределение денег внутри бюджета здравоохранения.

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Общий прогнозируемый дефицит финансирования компенсируемых лекарств и медицинских материалов за январь - декабрь 2026 года составляет 54,9 миллиона евро. При этом платежи распределяются между бюджетными годами: в 2026-м Национальная служба здравоохранения оплачивает декабрь предыдущего года и 11 месяцев текущего, а счета за декабрь будут погашены в январе 2027-го.

Дополнительные расходы ожидаются и по другим направлениям. На централизованные закупки лекарств и медицинских материалов не хватает 3,39 миллиона евро, а на стационарное лечение - 6,81 миллиона. Общий дефицит по этим трём направлениям, который необходимо покрыть в текущем бюджетном периоде, оценивается в 30,4 миллиона евро.

Службе скорой помощи может потребоваться сокращение

Недофинансирование угрожает и работе Службы неотложной медицинской помощи. По словам Бориса Книгина, если ведомство не получит дополнительные 1,5 миллиона евро, ему, возможно, придётся вновь предложить закрыть один из центров службы.

В Минздраве связывают рост расходов со старением населения, усложнением лечения и увеличением потребности в дорогостоящих лекарствах и медицинских материалах. Неоплаченные счета не исчезают, подчеркнул представитель ведомства: если не покрыть обязательства сейчас, расплачиваться за них всё равно придётся в следующем году.

Минздраву требуется ещё 826 миллионов евро

Срочные расходы - лишь часть финансовых потребностей отрасли. В целом министерство оценивает дополнительное финансирование, необходимое здравоохранению в 2027 году, в 826,05 миллиона евро.

Из этой суммы 406,7 миллиона евро планируется направить на повышение доступности и качества медицинских услуг, включая увеличение оплаты труда медицинских работников и пересмотр тарифов. Ещё 135,39 миллиона евро нужны для совершенствования системы компенсируемых лекарств и медицинских материалов.

О разрыве между действующим финансированием и реальными расходами свидетельствует и ситуация с питанием пациентов в больницах. В тарифах на эти цели предусмотрено всего семь евро в день, причём норматив не пересматривался несколько лет. Однако уже в 2023 году фактические расходы составляли 10,6 евро в Рижской Восточной клинической университетской больнице, 10,9 евро в больнице Страдиня и 14,3 евро в Детской клинической университетской больнице.

Обсуждение бюджета показало, насколько разными стали финансовые потребности латвийского здравоохранения. Министерству необходимо одновременно обеспечивать цифровую безопасность, оплачивать растущие расходы на лечение и лекарства и поддерживать работу медицинских служб.