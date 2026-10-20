20 октября 2026, 18:59 Валерия Леонова

Жители Латвии потратили по банковским картам 8,6 млрд евро: на что уходят деньги

Жители Латвии потратили по банковским картам 8,6 млрд евро: на что уходят деньги

За первые девять месяцев 2026 года объем безналичных расчетов с использованием платежных карт в Латвии достиг 8,631 млрд евро. Это на 7,6%, или 608,2 млн евро, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Dienas Bizness со ссылкой на данные Банка Латвии, одновременно сократился объем снятия наличных денег. С января по сентябрь жители сняли с помощью банковских карт 3,614 млрд евро - на 1,9%, или почти 68,9 млн евро, меньше, чем годом ранее.

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Больше всего денег с помощью карт потрачено в магазинах. За девять месяцев сумма таких покупок составила 5,665 млрд евро, увеличившись за год на 6%.

В частности, в розничных магазинах картами оплатили покупки на 3,249 млрд евро, в магазинах одежды - на 418,8 млн евро. На остальные категории магазинов пришлось почти 2 млрд евро.

Значительные суммы жители Латвии потратили и на транспорт. Оплата легковых автомобилей и других транспортных средств с помощью карт достигла 731,9 млн евро, что на 14,6% больше прошлогоднего показателя.

За транспортные услуги было заплачено 379,1 млн евро - практически столько же, сколько годом ранее

Особенно заметно выросли расходы на гостиницы, развлечения и коммунальные услуги.

За проживание в гостиницах и других местах размещения с помощью карт заплатили почти 159 млн евро - на 21,4% больше, чем год назад. Расходы на развлечения достигли 198,4 млн евро, увеличившись на 17,5%.

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Еще более существенный рост зафиксирован при оплате коммунальных услуг банковскими картами - а 27,4%, до 105,6 млн евро.

При этом платежи картами в адрес авиакомпаний, напротив, сократились на 2% и составили 132,8 млн евро.

Безналичные платежи становятся привычнее. Тенденцию подтверждает и опубликованный в конце сентября «Платежный радар» Банка Латвии.

Согласно исследованию, в августе 2026 года доля безналичных платежей достигла рекордных 81%, тогда как на расчеты наличными пришлось 19%.

Для сравнения: в феврале 2017 года, когда начались такие измерения, соотношение составляло 58% против 42%.

В среднем один взрослый житель Латвии совершает за неделю около 16 платежей. Из них 8,2 - банковской картой, 4,8 - через интернет и 3,1 - наличными.

Таким образом, банковские карты и цифровые способы оплаты продолжают укреплять свои позиции, хотя наличные деньги по-прежнему остаются частью повседневных расчетов

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