«Здравствуйте, меня зовут Эмма»: в латвийской гимназии создали ИИ-помощника для учеников

Искусственный интеллект стал рабочим инструментом для большинства сотрудников латвийских школ. По данным опроса, представленного на конференции по применению ИИ в образовании, такими технологиями пользуются 86% работников сферы. Однако пока педагоги чаще обращаются к нейросетям ради экономии времени, чем для повышения качества обучения.

Один из примеров практического применения ИИ - чат-бот Эмма, разработанный для учеников Даугавпилсской государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского. Он помогает девятиклассникам готовиться к устной части экзамена по английскому языку: слушает ответы, указывает на недочеты и оценивает результат в баллах.

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«Перед вами чат-бот Эмма. Она выполняет роль учителя и ассистента, а также служит прототипом. Мы всей командой помогали выявлять и устранять недостатки, а также дорабатывать отдельные детали», - рассказала учитель английского языка Наталия Карпенко, представляя разработку своей коллеги Анны Бельской.

Создатели рассчитывают, что бот поможет школьникам увереннее говорить по-английски. Пока его тестировали только учителя, а ученики должны получить доступ к инструменту в ноябре. При этом полностью полагаться на оценки нейросети нельзя: она допускает ошибки, поэтому окончательное решение остается за педагогом.

На что учителя тратят меньше времени

Опрос охватил более 2600 учителей почти из 300 учебных заведений. Его результаты, как и исследование в рамках государственной исследовательской программы под руководством Эвии Мирке в Рижском техническом университете, показывают: чаще всего ИИ используют при подготовке к урокам, а не непосредственно во время занятий.

С помощью нейросетей педагоги создают учебные материалы, пишут тексты и готовят наглядные пособия. Это позволяет заметно ускорить рутинную работу. Директор Рижской Межциемской основной школы Оскарс Брикшис рассказал, что задачи, на которые раньше уходило несколько дней, теперь удается выполнять за несколько часов.

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Но экономия времени еще не означает, что образование становится качественнее. Исследователь Латвийского университета Карлис Грейтанс, один из организаторов опроса, обратил внимание на то, что лишь небольшая часть респондентов использует ИИ для более глубокой проработки задач и достижения новых результатов.

«Около 10-12% респондентов отметили, что используют ИИ, чтобы работать продуктивнее, глубже прорабатывать задачи или выполнять то, что раньше было невозможно. Это один из неожиданных результатов, который вызывает некоторое беспокойство: лишь немногие признают, что с помощью ИИ могут добиться лучшего результата или сделать что-то иначе», - рассказал он.

Правила применения ИИ еще предстоит определить

Почему большинство учителей пока ограничиваются привычными сценариями использования нейросетей, исследователям еще предстоит выяснить. При этом педагоги в основном осваивают новые инструменты самостоятельно, без единой государственной системы внедрения ИИ в образование.

Пока нет и общих правил, которые определяли бы, как именно применять такие технологии в школах. Это создает дополнительные вопросы к качеству результатов и надежности используемых сервисов. Исследователи подчеркивают, что не всем инструментам искусственного интеллекта можно доверять.

Пример с чат-ботом Эммой показывает, как ИИ может стать помощником в учебном процессе. Но пока такие системы нуждаются в контроле учителей, а их использование требует не только технических решений, но и понятных правил.