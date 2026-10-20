За дешёвые товары из Китая придётся платить больше: какие сборы вводит Евросоюз с ноября

Покупки на Temu, AliExpress и Shein могут обойтись дороже: с 1 ноября 2026 года в Евросоюзе вводят дополнительный сбор за обработку зарубежных посылок. Вместе с таможенной пошлиной, действующей с июля, дополнительные расходы составят до 5 евро за каждую категорию товаров в отправлении. Новые правила затронут и покупателей в Латвии.

Первый сбор - 3 евро - действует с 1 июля 2026 года. Евросоюз отменил освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Теперь сумма зависит не от количества отдельных предметов, а от категорий товаров внутри отправления.

Читайте нас также Google News Facebook

Например, за три футболки в одной посылке придётся заплатить 3 евро пошлины. Если к ним добавить часы, сумма увеличится до 6 евро, поскольку товары относятся к разным категориям.

С ноября к пошлине добавится ещё 2 евро за обработку каждой категории. В результате за посылку с футболками и часами дополнительные платежи составят 10 евро. Это не включает НДС и возможные другие расходы.

Читайте

Покупателям, возможно, придётся платить больше. Формально новые сборы должны вносить продавцы, интернет-платформы или перевозчики. Однако они могут компенсировать расходы за счёт покупателей, повысив цены на товары или стоимость доставки.

Изменения касаются не только китайских маркетплейсов. Под новые правила попадут и заказы из других стран за пределами ЕС, в том числе из Великобритании и США.

В Еврокомиссии объясняют реформу быстрым ростом трансграничной интернет-торговли. По уточнённым данным ведомства, в 2025 году в Евросоюз поступило около 5,9 млрд недорогих товаров из третьих стран, преимущественно из Китая.

Брюссель рассчитывает, что дополнительные платежи помогут покрыть расходы на таможенный контроль, сократить ввоз небезопасной продукции и создать более равные условия конкуренции для европейских магазинов.