В Латвии раскрыли картельный сговор похоронных фирм: тендеры на 2 миллиона евро делили между своими

Совет по конкуренции Латвии раскрыл картель в похоронной отрасли, участники которого на протяжении нескольких лет договаривались о распределении государственных заказов. Девять предприятий оказались связаны с запрещённым соглашением, затронувшим не менее 13 публичных закупок на общую сумму около двух миллионов евро. Восемь компаний получили штрафы на общую сумму 47 124,66 евро.

Результаты расследования 20 октября представила председатель Совета по конкуренции (Konkurences padome) Иева Шмите.

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По данным ведомства, с 2020 по 2025 год участники картеля согласовывали, кто будет участвовать в конкурсах на оказание похоронных услуг и перевозку умерших, а кто должен уступить дорогу конкуренту.

Среди заказчиков были Рижская Восточная клиническая университетская больница, Государственная полиция, Рижское самоуправление и государственные центры социального ухода.

Конкуренция была только на бумаге

Расследование показало, что предприятия использовали несколько способов манипулирования государственными закупками.

Одни компании заранее договаривались, кто подаст заявку, а кто откажется от участия. Другие представляли так называемые прикрывающие предложения - формально конкурировали с будущим победителем, хотя результат был согласован заранее.

В некоторых случаях участники отзывали свои заявки без объективных причин.

Особенно показательными оказались цифровые следы.

Совет по конкуренции установил, что предложения якобы независимых компаний готовились и отправлялись с одного компьютера и IP-адреса. В документах одного участника тендера обнаруживались файлы другого претендента.

По существу, речь шла об имитации конкуренции: заказчик видел несколько предложений от разных фирм, хотя за ними стояли согласованные действия.

Кто организовал сговор

По выводам Совета по конкуренции, одним из главных организаторов картеля был представитель компаний SIA «Krematoriju apvienība» и SIA «Nacionālais apbedīšanas dienests».

Он отслеживал новые государственные закупки, связывался с другими похоронными предприятиями, договаривался об их участии и координировал дальнейшие действия.

В отдельных случаях этот человек даже самостоятельно готовил и подавал заявки конкурирующих фирм через Электронную систему закупок.

Активную роль в картеле, согласно выводам ведомства, играли также SIA «ABSocial» и SIA «Rīgas memoriālais centrs». Их представители участвовали в координации действий компании SIA «Flammax», которая формально выступала независимым конкурентом.

Два миллиона евро закупок - и 47 тысяч штрафов

Всего Совет по конкуренции выявил участие девяти предприятий в запрещённом соглашении.

Самые крупные штрафы получили:

SIA «Krematoriju apvienība» - 22 748,05 евро.

- 22 748,05 евро. SIA «ABSocial» и SIA «Rīgas memoriālais centrs» - совместно 13 980,11 евро.

- совместно 13 980,11 евро. SIA «Flammax» - 7249,40 евро.

- 7249,40 евро. SIA «RR Company» - 1047,10 евро.

- 1047,10 евро. SIA «Terrawood», SIA «Fungi International» и SIA «Sanitārais Transports» - по 700 евро.

Ещё один участник картеля, SIA «Nacionālais apbedīšanas dienests», прекратил деятельность в 2024 году, поэтому штраф ему не назначили.

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Общая сумма санкций составила 47 124,66 евро.

На первый взгляд штрафы выглядят небольшими на фоне двух миллионов евро закупок. Однако в Совете по конкуренции пояснили, что наказание рассчитывалось исходя из годового оборота каждого предприятия и его роли в нарушении.

При этом два миллиона евро - предполагаемая общая стоимость затронутых закупок, включая отменённые и прекращённые процедуры. Эта сумма не означает, что участники картеля получили именно столько денег или что бюджету был причинён ущерб в таком размере.

Почему участникам не грозит уголовная ответственность

Ещё одна особенность дела связана с изменениями латвийского законодательства.

С 15 октября 2026 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за определённые нарушения, связанные с картельными соглашениями в публичных закупках.

Однако к участникам нынешнего дела новые нормы применяться не будут.

Как объяснила председатель Совета по конкуренции Иева Шмите, решение по делу было принято ещё 1 октября, а сами нарушения происходили с 2020 по 2025 год.

По её словам, если бы аналогичный картель действовал после вступления поправок в силу, материалы расследования могли бы быть переданы правоохранительным органам для решения вопроса об уголовной ответственности.

Таким образом, участники выявленного сговора понесут ответственность по законодательству о конкуренции, но не по новым уголовным нормам.

Скандал бросил тень на всю похоронную отрасль

Первые подозрения в существовании картеля появились ещё в 2025 году. Тогда Совет по конкуренции провёл проверки в нескольких компаниях, работающих на рынке похоронных услуг.

Латвийская ассоциация похоронных предприятий уже тогда признала, что подобные истории наносят репутационный ущерб всей отрасли.

Руководитель ассоциации Мартиньш Штрейхфельдс обращал внимание на недостаточное законодательное регулирование похоронного бизнеса, которое, по его мнению, создаёт возможности для недобросовестной деятельности.

Выявленный картель касается прежде всего государственных и муниципальных закупок. Доказательств того, что участники сговора аналогичным образом согласовывали цены на похороны для частных клиентов, в опубликованных материалах расследования нет.

Тем не менее история показывает, насколько уязвимой может оказаться система публичных закупок, когда предприятия, которые должны конкурировать между собой, фактически действуют сообща.

У участников дела есть 45 дней на обжалование решения Совета по конкуренции. После вступления решения в силу для них также могут наступить предусмотренные законом ограничения на участие в государственных закупках.