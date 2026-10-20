Рижская дума не смогла договориться о новых правилах выгула собак и отмене ежегодного сбора

Где в Риге хотят ужесточить правила выгула собак

Обязанность выгуливать собак на поводке в общественных местах уже предусмотрена государственными правилами. Однако самоуправление предложило отдельно закрепить это требование в городских нормах, уделив особое внимание территориям, где свободный выгул может создавать дополнительные риски. Среди них - детские площадки, территории образовательных учреждений и официальные места для купания во время купального сезона.

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Сейчас отпускать собак с поводка разрешается на специально оборудованных площадках. При этом проект предусматривал не только уточнение требований к выгулу, но и отмену ежегодного сбора за содержание животных. Пока ни одно из этих изменений не вступило в силу.

Владельцы собак не согласны друг с другом

Мнения рижан по поводу ограничений разделились. Некоторые считают поводок необходимым условием безопасных прогулок, особенно если рядом находятся животные, которые боятся незнакомых собак.

«То, что собак не отпускают с поводка, - это только положительный момент, потому что моя собака очень боится. Если какая-то собака подбегает к нам, прогулка становится для нас стрессом. Рядом с нами живут соседи, которые гуляют с собакой без поводка, поэтому мы выходим на улицу в другое время», - рассказала TV3 владелица собаки Эвита.

Другие хозяева также предпочитают держать питомцев на поводке, но считают, что животным нужна возможность свободно двигаться. Например, Гинтерс иногда отпускает свою собаку побегать, если поблизости нет людей. По его словам, питомец прошел обучение и хорошо слушается команд.

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«Если парк пустой, я отпускаю собаку, чтобы она могла немного побегать. В основном гуляем на поводке. Собака послушная, мы ходили в школу для собак, поэтому проблем нет», - пояснил мужчина.

Против более строгих ограничений выступают и владельцы спортивных собак. Для тренировок их питомцам требуется больше свободы передвижения.

Почему депутаты не приняли новые правила

Во время обсуждения представители самоуправления ссылались, в частности, на случай нападения собаки в Царникаве. Этот инцидент приводился как аргумент в пользу дополнительных мер безопасности.

Однако договориться депутатам не удалось. После продолжительных споров объявили перерыв, а последующее голосование не обеспечило необходимой поддержки. Проект отправился на дальнейшее обсуждение, и дата нового рассмотрения пока неизвестна.

В Риге откроют еще две площадки для собак

Сейчас в столице действуют восемь специальных площадок, где собак можно отпускать с поводка. В ближайшее время самоуправление планирует открыть еще две. Одну из них оборудуют возле Островного моста.

Пока депутаты не согласовали новые правила, владельцам необходимо руководствоваться действующими требованиями. Ежегодный сбор за содержание собак также сохраняется. Прежде чем вернуться к проекту, самоуправление намерено выслушать мнение неправительственных организаций.