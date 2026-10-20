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Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру

Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс удостоен награды Кабинета министров Латвии за выдающийся пожизненный вклад в развитие музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии за рубежом.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Министерства культуры Литу Кокале, решение о присуждении награды было принято на заседании правительства во вторник, 20 октября.

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Награду Кабинета министров получит также известная писательница, переводчица и дипломат Анна Жигуре. Таким образом отмечены ее многолетняя литературная и общественная деятельность, усилия по сохранению культурно-исторического наследия и укреплению культурных и дипломатических связей Латвии с Финляндией и Эстонией.

Кроме того, правительство поддержало присуждение Почетных грамот Кабинета министров ряду деятелей культуры, образования и искусства.

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В числе награжденных - бывший директор музея Баускского замка Марис Сканис, внесший значительный вклад в развитие музея и сохранение исторического наследия, а также команда проекта Латвийской национальной библиотеки «Латвийской книге - 500», посвященного пяти столетиям латышского книгопечатания.

Среди награжденных - кинопродюсер и режиссер Андрей Экис, отмеченный за вклад в развитие латвийского кинематографа, и архитектор Юрис Дамбис, чья многолетняя деятельность связана с охраной архитектурных памятников, в том числе исторического центра Риги.

Почетные грамоты представителям культурной сферы вручит министр культуры.

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