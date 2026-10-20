После летнего шторма в Латвии задумались об изменениях в работе банкоматов

По его словам, сейчас вопрос обсуждают с Банком Латвии. Бергманис считает, что действующие меры подготовки к чрезвычайным ситуациям нуждаются в дальнейшем пересмотре, несмотря на уже принятые законодательные поправки. «Сейчас я поддерживаю связь с Банком Латвии, и, скорее всего, нам потребуется вновь внести изменения в законодательство - на этот раз в части доступности банкоматов и наличных средств», - заявил он.

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Однако доступ к наличным - лишь одна из проблем, которые проявляются при масштабных отключениях электричества и других чрезвычайных ситуациях. Бергманис призвал рассматривать готовность страны к кризисам шире и предложил создать так называемые «пункты жизнестойкости», ориентируясь в том числе на опыт Украины.

Такие пункты могли бы выполнять разные задачи в зависимости от ситуации. В одном случае там можно было бы согреться, зарядить телефон или выпить чаю, в другом - получить необходимые товары и услуги, например лекарства или очки.