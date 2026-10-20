Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира

Инфографика ESA

Художественный фильм «Уля» латвийского режиссера Виестура Кайришса, посвященный юности знаменитой баскетболистки Ульяны Семеновой, продолжает международное фестивальное путешествие. В ближайшие недели картину представят зрителям Италии, Германии, Эстонии и США.

Как сообщает агентство LETA, на этой неделе «Улю» покажут на Римском кинофестивале. Картину лично представят режиссер Виестур Кайришс и исполнитель главной роли Карлис Арнолдс Авотс. После фестивального показа фильм выйдет в итальянский кинопрокат.

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В ноябре «Уля» станет фильмом открытия сразу двух европейских кинофестивалей - Дней кино Северных стран в немецком Любеке и 30-го Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF).

Кроме того, картину увидят зрители Нью-Йорка, Лондона, Парижа и других городов. В частности, 7 ноября фильм покажут в рамках New York Baltic Film Festival в Нью-Йорке. После сеанса запланирована встреча с режиссером.

Мировая премьера «Ули» состоялась на Каннском кинофестивале, где картина участвовала в конкурсной программе «Особый взгляд» (Un Certain Regard). В августе фильм был выбран кандидатом от Латвии на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

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Еще одним международным признанием стала награда Карлиса Арнолдса Авотса за лучшую актерскую работу на Иерусалимском международном кинофестивале в июле 2026 года.

В основе фильма - история одной из самых выдающихся спортсменок Латвии Ульяны Семеновой. Легендарная баскетболистка дважды становилась олимпийской чемпионкой, трижды выигрывала чемпионат мира и десять раз - чемпионат Европы. Ее имя вошло в историю мирового баскетбола.

Необычная особенность фильма заключается в том, что роль юной Ульяны Семеновой исполняет актер Карлис Арнолдс Авотс. Именно ему принадлежит первоначальная идея картины, посвященной поискам себя и становлению личности будущей чемпионки.

«Уля» создана в совместном производстве Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Над фильмом работала латвийская студия Ego Media в сотрудничестве с Allfilm, Staron Film и Tremora.

Сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис. Продюсер картины - Гунтис Трекерис, оператор - известный польский кинооператор Войцех Старонь, художник-постановщик - Иева Юрьяне. Прокатом фильма в Латвии занимается ACME Film.