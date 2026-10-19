Янисы заняли первое место по популярности среди депутатов нового Сейма Латвии

Среди депутатов нового Сейма Латвии чаще всего встречается имя Янис - его носят шесть избранных парламентариев. Второе место занимают Андреи: в парламент прошли пять человек с таким именем. Среди женщин единоличного лидера нет: Байба, Инга, Агнесе и Линда представлены двумя депутатами каждая.

Четверо из шести Янисов представляют «Объединенный список» (AS). Это Янис Ензис, Янис Уртанс, Янис Стерниниекс и Янис Джериньш. Еще два депутата с этим именем - Домбрава и Витенбергс - избраны от Национального объединения (NA).

Читайте нас также Google News Facebook

Пять Андреев распределились между несколькими политическими силами. Андрей Свиланс будет представлять AS, Андрей Клементьев - партию «Латвия на первом месте» (LPV), а Андрей Яковлев и Андрей Пагорс - объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ). Пятым стал Андрей Юдин, избранный от «Нового Единства» (JV).

Читайте

В новом парламенте также будут работать четыре Андриса и четыре Эдгара. Среди депутатов с именем Андрис - нынешний премьер-министр Кулбергс. При этом состав Сейма еще может измениться: некоторые избранные парламентарии могут перейти на министерские должности.

Президент Эдгар Ринкевичс уже заявил, что новое правительство должен сформировать Кулбергс. Если часть депутатов займет посты в кабинете министров, в парламенте их могут заменить другие представители соответствующих списков.

Центральная избирательная комиссия ранее официально утвердила результаты выборов в 15-й Сейм. По их итогам «Объединенный список» получит 41 место, LPV - 17, SV/AJ - 15. Национальное объединение и «Прогрессивные» будут представлены десятью депутатами каждая, а «Новое Единство» получило семь мандатов.