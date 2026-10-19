19 октября 2026, 09:58

Янисы заняли первое место по популярности среди депутатов нового Сейма Латвии

Янисы заняли первое место по популярности среди депутатов нового Сейма Латвии

Среди депутатов нового Сейма Латвии чаще всего встречается имя Янис - его носят шесть избранных парламентариев. Второе место занимают Андреи: в парламент прошли пять человек с таким именем. Среди женщин единоличного лидера нет: Байба, Инга, Агнесе и Линда представлены двумя депутатами каждая.

Четверо из шести Янисов представляют «Объединенный список» (AS). Это Янис Ензис, Янис Уртанс, Янис Стерниниекс и Янис Джериньш. Еще два депутата с этим именем - Домбрава и Витенбергс - избраны от Национального объединения (NA).

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Пять Андреев распределились между несколькими политическими силами. Андрей Свиланс будет представлять AS, Андрей Клементьев - партию «Латвия на первом месте» (LPV), а Андрей Яковлев и Андрей Пагорс - объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ). Пятым стал Андрей Юдин, избранный от «Нового Единства» (JV).

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В новом парламенте также будут работать четыре Андриса и четыре Эдгара. Среди депутатов с именем Андрис - нынешний премьер-министр Кулбергс. При этом состав Сейма еще может измениться: некоторые избранные парламентарии могут перейти на министерские должности.

Президент Эдгар Ринкевичс уже заявил, что новое правительство должен сформировать Кулбергс. Если часть депутатов займет посты в кабинете министров, в парламенте их могут заменить другие представители соответствующих списков.

Центральная избирательная комиссия ранее официально утвердила результаты выборов в 15-й Сейм. По их итогам «Объединенный список» получит 41 место, LPV - 17, SV/AJ - 15. Национальное объединение и «Прогрессивные» будут представлены десятью депутатами каждая, а «Новое Единство» получило семь мандатов.

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