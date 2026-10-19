В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро

Совет по конкуренции Латвии выявил картельный сговор в похоронной отрасли и оштрафовал участвовавшие в нарушении компании на общую сумму более 47 тысяч евро. Какие именно предприятия оказались замешаны в деле и о каких договорённостях идёт речь, пока неизвестно. Подробности расследования ведомство обещает раскрыть 20 октября.

О решении Совета по конкуренции сообщили агентству LETA представители учреждения. Ведомство установило факт нарушения законодательства о конкуренции, однако пока не назвало компании, причастные к сговору.

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Не раскрываются и обстоятельства дела. В частности, неизвестно, какие действия согласовывали предприятия и как долго продолжалось нарушение.

Дополнительную информацию представят во вторник, 20 октября, в 10:00 на пресс-конференции. В ней примет участие председатель Совета по конкуренции Иева Шмите. Ожидается, что ведомство расскажет о результатах расследования и основаниях для наложения штрафов.