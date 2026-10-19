В Латвии предлагают отменить ежегодные премии госслужащим и ограничить доплаты

В Латвии предлагают отказаться от ежегодных премий по результатам оценки работы сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Одновременно планируется ограничить число работников, которые могут получать дополнительные выплаты за особые достижения.

Эти изменения предусмотрены в докладе о совершенствовании системы оплаты труда в государственном секторе, представленном правительству, сообщает агентство LETA.

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При этом возможность денежных вознаграждений хотят сохранить, но их общая сумма не должна превышать 50% месячной зарплаты работника в течение года.

Исключение предлагается сделать для случаев, когда сотрудник проявил смелость, предотвратил серьезную угрозу государственной безопасности или преступление.

Средства, ранее предназначавшиеся для ежегодных премий по итогам оценки работы, уже перенаправлены на государственный приоритет «Безопасность».

Доплаты смогут получать не более 20% сотрудников

Отдельные ограничения предлагается ввести для доплат за значительный вклад в достижение стратегических целей учреждения.

Согласно новым правилам, в течение одного месяца такие доплаты смогут получать не более 20% работников учреждения. При этом руководители разных уровней должны составлять не более четверти всех получателей.

Авторы доклада считают, что сейчас подобные выплаты используются слишком широко.

Так, в 2025 году их получили более 10 300 сотрудников, что составляет 31% работников государственного сектора. В некоторых министерствах доплаты назначались значительной части персонала.

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Незанятые должности предлагают исключить из штатных расписаний

Еще одно предложение Государственной канцелярии касается вакантных должностей, на которые не предусмотрено финансирование.

С 1 января 2027 года такие должности планируется исключить из штатных расписаний госучреждений.

Сейчас в государственном управлении остаются незаполненными около 10% должностей.

Расходы на оплату труда уже сократили на 31,7 млн евро

При подготовке государственного бюджета на 2026 год расходы на оплату труда в госсекторе были сокращены на 31,7 млн евро.

Экономии удалось добиться в том числе благодаря отказу от ежегодных премий по результатам оценки работы и ограничениям других дополнительных выплат.

При этом сама система оплаты труда постепенно меняется: доля доплат уменьшается, а основная месячная зарплата становится более значимой.

В 2024-2026 годах средняя месячная зарплата в государственном управлении выросла на 7,3%, тогда как дополнительные выплаты увеличивались значительно медленнее.

По мнению авторов доклада, предложенные изменения позволят эффективнее расходовать ограниченные бюджетные средства, сохранив возможность поощрять сотрудников за действительно высокие результаты работы.