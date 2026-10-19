Ушел из жизни поэт, драматург и общественный деятель Владлен Дозорцев

На 88-м году жизни умер латвийский писатель, поэт, публицист, драматург Владлен Дозорцев, экс-депутат Сейма, экс-член правления Народного фронта Латвии и командор Ордена Трех звезд.

Об этом сообщил его сын, предприниматель Андрей Дозорцев.

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Роль Владлена Леонидовича в культурной и политической жизни Латвии трудно переоценить.

Владлен Дозорцев работал в латвийских газетах и на Латвийском телевидении. С 1988 года он был главным редактором литературного журнала «Даугава», тираж которого достигал более 110 тысяч экземпляров. Также он был членом сценарной коллегии Рижской киностудии.

По сценариям Дозорцева сняты десятки документальных и художественных фильмов, его пьесы ставились в 130 театрах мира. Он был литературным соредактором легендарного сериала «Долгая дорога в дюнах».

Дозорцев был автором ряда поэтических сборников. В 2012 году в Риге была издана книга стихов «Персональный код», получившая латвийскую премию «Признание».

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В 1988 году он участвовал в знаменитом пленуме творческих союзов, положившем начало Народному фронту, а позже стал членом его правления. Дозорцев был одним из тех, кто, будучи депутатом Верховного Совета, 4 мая 1990 года голосовал за Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Он избирался депутатом шестого Сейма Латвии.

В 2009 году вышла книга его мемуаров «Настоящее прошедшее время», а в 2017 году - книга воспоминаний «Другой Юрканс» - биография первого министра иностранных дел восстановившей независимость Латвии.

В 2000 году Владлен Дозорцев был награжден Орденом Трех Звезд (Командорский крест).