Премьер-министр Латвии уезжает из страны в трехдневный отпуск: переговоры о новом правительстве отложены

Mairis Matisons / Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс с 21 по 23 октября будет в отпуске за пределами страны. В связи с этим запланированные встречи, в том числе переговоры о формировании нового правительства, перенесут. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную канцелярию.

В Государственной канцелярии сообщили, что на время отсутствия Кулбергса его обязанности будет исполнять министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.

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После встречи представителей коалиции Кулбергс рассказал журналистам, что по личным обстоятельствам не сможет продолжить переговоры о формировании правительства в ранее запланированное время.

«Мне придется покинуть Латвию из-за срочных личных обстоятельств, поэтому я попросил отложить переговоры. Благодарю коллег за понимание. Мы вернемся к этому вопросу на следующей неделе», - заявил премьер-министр.

В понедельник Кулбергс сообщил в Facebook о смерти своего «американского папы» - мужчины, с которам он жил в США в подростковом возрасте и который преподал ему много жизненных уроков.

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После возвращения премьер-министр намерен продолжить работу над возможной декларацией правительства и планом реформ, предусматривающих изменения в организации работы правительства и структуре министерств, укрепление бюджетной дисциплины, сокращение бюрократии и государственных расходов, а также содействие экономическому росту.

Прежде чем продолжить официальные переговоры о формировании коалиции, Кулбергс хочет обсудить свои планы со всеми депутатами «Объединенного списка» (AS). Затем он намерен встретиться с потенциальными партнерами по коалиции и представителями других фракций Сейма.

Премьер-министр Кулбергс допускает самые разные варианты формирования правительства, в том числе создание правительства меньшинства.