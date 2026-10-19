Понедельник в Латвии будет солнечным, но утро оказалось самым холодным с мая

Понедельник в Латвии будет преимущественно солнечным и сухим, а днем воздух прогреется до +12 градусов. Однако утро выдалось холодным: на большей части страны температура опустилась до −2 градусов. По данным метеорологической службы, это самое холодное утро с мая.

В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, восточного и северо-восточного направления. На юге страны местами сохранится облачность, но дождей не ожидается.

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В Риге прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха поднимется до +10 градусов, а ветер останется слабым или умеренным.

За погоду отвечает мощный антициклон. Атмосферное давление у поверхности моря составляет 1034–1039 гектопаскалей.