19 октября 2026, 07:57

Объединение министерств и пересмотр расходов: как Латвия пытается избежать повышения налогов

Объединение министерств и пересмотр расходов: как Латвия пытается избежать повышения налогов

Повышение налогов в Латвии пока не предусмотрено, однако в будущем правительству может не остаться другого выхода. Чтобы избежать такого сценария, властям придется пересмотреть государственные расходы и провести реформы. Об этом заявил экономист и советник министра финансов Гунтарс Витолс в эфире программы Naudas cena на TV24.

По словам Витолса, главная задача - сбалансировать бюджет к 2030 году. Сейчас Латвия может ежегодно занимать дополнительные средства для финансирования обороны благодаря специальному исключению. Но когда оно перестанет действовать, правительству придется искать другие способы покрывать расходы.

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«Все очень просто. Плана повышать налоги нет. Когда я посмотрел на бюджет в целом, стало понятно, что у нас есть одна сторона - доходы, а другая - расходы. Мы можем что-то сделать с расходами и что-то сделать с доходами», - пояснил экономист.

Он предупредил, что без реформ и ограничений бюджетных трат повышение налогов может стать неизбежным. Поэтому властям необходимо заранее определить, какие изменения позволят сократить расходы без ущерба для важных государственных функций.

Какие расходы могут пересмотреть

Витолс выделил два основных направления реформ. Первое - изменение структуры государственного управления: устранение дублирующих функций ведомств и возможное объединение министерств. При этом рассчитывать на значительную экономию только за счет административных преобразований не стоит.

Второе направление предполагает более глубокий пересмотр бюджета. Правительству необходимо оценить каждую статью расходов и определить, какие траты действительно необходимы, а без каких можно обойтись.

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«Это функциональный, или тематический, пересмотр. Нужно посмотреть на разные виды расходов в бюджете и спросить себя: нам это действительно необходимо или мы можем без этого обойтись? Если можем, значит, вычеркиваем», - объяснил экономист.

Для этой работы подготовили перечень возможных мер по сокращению расходов. Витолс сравнил его с меню, из которого политики могут выбирать подходящие варианты. При этом речь не идет об обязательном внедрении всех предложенных мер.

«Я называю это меню. Тебе приносят меню и предлагают выбрать. Ты можешь вообще ничего не выбирать. Можешь взять чашку кофе, можешь взять котлету - что угодно. Есть такой список, который показывает все возможные варианты», - рассказал он.

Решение зависит от политической воли

Подготовленный список дает властям возможность выбирать между разными способами экономии. Однако сам по себе он не гарантирует сокращения расходов. Для этого политикам придется договориться о конкретных мерах и принять решения, которые могут оказаться непростыми.

Если правительство не сможет ограничить бюджетные траты и провести необходимые реформы, возможности избежать повышения налогов будут сокращаться. К 2030 году Латвии предстоит привести бюджет в соответствие с новыми условиями финансирования обороны.

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