19 октября 2026, 11:28

На час назад и спать дольше: Латвия готовится к смене времени в октябре

На час назад и спать дольше: Латвия готовится к смене времени в октябре

Латвия перейдет на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад - на 3:00, поэтому воскресенье начнется с дополнительного часа сна. Большинство современных устройств обновят время автоматически.

Переход на зимнее время означает возвращение от восточноевропейского летнего времени к стандартному восточноевропейскому. Вручную менять настройки, как правило, не придется, если речь идет о смартфонах, компьютерах и других устройствах с автоматической синхронизацией времени через интернет.

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Порядок сезонного перевода часов в Латвии регулируют постановление Кабинета министров и общеевропейская директива. Часы переводят в последнее воскресенье октября, а весной - в последнее воскресенье марта. Несмотря на то что большинство жителей ЕС, согласно ежегодным исследованиям, выступают против сезонной смены времени, действующий порядок пока сохраняется.

Следующий переход на летнее время запланирован на ночь с 27 на 28 марта 2027 года. Тогда стрелки часов придется перевести вперед - с 3:00 на 4:00.

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