19 октября 2026, 17:03 Наталья Гудемчук/LETA

Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов

Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов

С октября между эстонской Валгой и латвийской Валкой увеличено количество автобусных рейсов - три раза в день вместо двух. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Валкское краевое самоуправление.

Автобусы продолжают курсироватьь ежедневно, с понедельника по воскресенье.

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Основные изменения касаются времени отправления от остановки Valga Jaam в Валге: в 8:20, 12:50 и 14:10. Время прибытия обратно на эту остановку - 9:00, 13:50 и 15:10 соответственно.

Изменения затронули и остановку Kalndzirnavu в Валке. В расписании первого утреннего рейса она не предусмотрена. Второй и третий рейсы делают остановку на Kalndzirnavu с 13:10 до 13:25 и с 14:30 до 14:45 соответственно.

Изменения времени движения автобусов на остановках в Латвии и Эстонии обеспечивает Центр общественного транспорта Валгаского уезда.

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В Видземском регионе планирования сообщили, что срок реализации проекта «Трансграничное сообщение общественного транспорта между Эстонией и Латвией» (ROCC), который осуществляется в рамках программы Interreg Эстония - Латвия, продлен до 14 марта 2027 года. При этом работа пилотных трансграничных маршрутов продолжится до 31 декабря 2026 года.

В продленный период пилотного проекта 80% эксплуатационных расходов трансграничных автобусных маршрутов будут покрываться из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы Interreg VI-A Эстония - Латвия на 2021–2027 годы. Оставшиеся 20% профинансируют партнеры проекта из собственных бюджетов.

Проект ROCC реализуется с 15 ноября 2023 года по 14 марта 2027 года при поддержке программы Interreg Эстония - Латвия на 2021–2027 годы. Общая стоимость проекта составляет 276 771 евро, из которых 80% финансирует Европейский фонд регионального развития. Вклад партнеров составляет 57 688 евро.

Ведущий партнер проекта - Центр общественного транспорта Пярну. Также в проекте участвуют центры общественного транспорта Юго-Восточной Эстонии, Валги и Вильянди, а также Видземский регион планирования, отвечающий за реализацию мероприятий на латвийской стороне.

Среди партнеров также Министерство региональных дел и сельского хозяйства Эстонии, Министерство климата Эстонии и Дирекция автотранспорта Латвии.

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