19 октября 2026, 10:58

Lidl меняет график работы магазинов в Латвии с 26 октября

Lidl меняет график работы магазинов в Латвии с 26 октября

С 26 октября магазины Lidl в Латвии перейдут на новый график работы. Большинство торговых точек начнут открываться на полчаса раньше, а время закрытия останется прежним. Изменения связаны с сезонными особенностями покупательского спроса.

Как рассказала агентству LETA менеджер по коммуникациям Lidl Latvija Иева Терезе Гашпуите, осенью и зимой покупатели меняют привычный распорядок. Одни заходят в магазины после работы, другие предпочитают делать покупки ранним утром. Новый график должен учитывать эти особенности.

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С понедельника по субботу магазины Lidl будут работать с 7:30 до 22:00. Исключение составят две торговые точки в Даугавпилсе и магазин в Елгаве на Добельском шоссе, 45А: они сохранят часы работы с 7:00 до 22:00.

По воскресеньям все магазины сети, включая торговые точки в Даугавпилсе и Елгаве, будут открыты с 8:00 до 22:00.

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