Искал ночлег, а нашел ключи от машины: в Екабпилсе бездомный угнал автомобиль и поселился в нем

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В Екабпилсе полиция задержала мужчину, который угнал автомобиль Ford и некоторое время использовал его в качестве жилья. Угонщика обнаружили после того, как он сел за руль в нетрезвом состоянии, не имея водительских прав.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию, мужчину остановили 7 октября около 14:45 на улице Бривибас в Екабпилсе. Проверка показала, что в его крови было 0,62 промилле алкоголя, а автомобиль числился в розыске.

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Заявление об угоне Ford поступило в Пардаугавское управление полиции Риги 2 октября.

Выяснилось, что у задержанного нет постоянного места жительства. Первоначально он забрался в незапертый автомобиль лишь для того, чтобы переночевать. Однако, обнаружив в салоне ключи, решил угнать машину.

9 октября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль вернули законному владельцу. В отношении мужчины начаты два уголовных процесса.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав ему грозит до одного года лишения свободы. Закон также предусматривает альтернативные наказания - краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

За угон автомобиля предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Возможны также краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф - с конфискацией имущества или без нее.

По данным полиции, задержанный мужчина родился в 1975 году. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов как в Латвии, так и в Испании - в связи с кражами и другими преступлениями.

Фото иллюстративное.