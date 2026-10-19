19 октября 2026, 13:58 Валерия Леонова

До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

В Латвии сохранится необычно теплая для второй половины октября погода. В ближайшие две недели средняя температура воздуха будет как минимум на три градуса выше климатической нормы, а в середине этой недели столбики термометров местами поднимутся до +16 градусов. По предварительным прогнозам, и ноябрь может оказаться теплее обычного.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Читайте нас также

В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Правда, в ночь на вторник, 20 октября, местами еще возможны небольшие заморозки - температура опустится до -1…-2 градусов.

Затем ночи станут теплее, а в среду и четверг, 21 и 22 октября, дневная температура повысится до +11…+16 градусов.

Ближе к выходным станет немного прохладнее, но существенного похолодания синоптики пока не прогнозируют.

Тепло сохранится, но солнца станет меньше

Во второй половине недели погода постепенно изменится. Небо чаще будет затянуто облаками, временами пройдут дожди.

Похожая погода ожидается и на следующей неделе. Ветер будет преимущественно умеренным, южного и юго-восточного направлений.

Читайте Mixer
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

5 необычных переделок для дома: люди рискнули с дизайном и не прогадали
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

Мемы про работу - когда «командная работа» значит «я делаю всё, а…
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

Юмор за день и дельный совет
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

Гороскоп Таро на 20 октября: Овны рванут к цели, а Скорпионам придётся…

Таким образом, несмотря на сравнительно высокую температуру воздуха, погода не всегда будет располагать к прогулкам под осенним солнцем.

Октябрь уже удивил необычным теплом

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), первые десять дней октября оказались значительно теплее обычного.

Средняя температура воздуха в стране составила +11,7 градуса, что на 2,8 градуса выше климатической нормы.

Самая высокая температура за этот период была зарегистрирована 1 октября в Вентспилсе, где воздух прогрелся до +21,6 градуса

При этом первая декада месяца была не только теплой, но и относительно сухой: осадков выпало на 41% меньше нормы.

Каким ожидается ноябрь

Согласно предварительным расчетам ECMWF, ноябрь в Латвии также может оказаться теплее климатической нормы. Количество осадков в ближайшие недели, напротив, прогнозируется близким к обычным для этого времени года значениям.

Специалисты напоминают, что долгосрочные прогнозы показывают общую погодную тенденцию, а не точную температуру на каждый день. Прогноз на ноябрь еще может измениться.

google news Подпишитесь на нас
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

5 необычных переделок для дома: люди рискнули с дизайном и не прогадали
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

Мемы про работу - когда «командная работа» значит «я делаю всё, а…

В мире

CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
19 октября, 14:35
Глава МВД Франции хотел уйти в отставку после массовых беспорядков, но Макрон отказался ее принять
ВИДЕО
19 октября, 13:00
Протесты во Франции продолжаются: студенты заблокировали Лувр, фермеры перекрыли автомагистраль
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
19 октября, 10:28 10:28
Немецкие суды захлестнула волна исков, подготовленных с помощью ИИ
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
19 октября, 09:29 09:29
Самолет Austrian Airlines из Тель-Авива экстренно сел в Софии после угрозы взрыва
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 21:21 21:21
Волна протестов прокатилась по Европе, после Франции беспорядки охватили и Италию.
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 19:11 19:11
Трамп дал совет властям Франции на фоне беспорядков
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 18:47 18:47
Европа бросает вызов Маску и готовит космического гиганта: Airbus, Leonardo и Thales объединяют силы
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 17:13 17:13
Практически каждый второй швейцарец сожалеет о мечтах, отложенных в жизни
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
ВИДЕО
18 октября, 16:46 16:46
Сгоревшие машины и разграбленные магазины: Франция подсчитывает ущерб после беспорядков
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 16:02 16:02
Увеличилось число жертв наводнения в Стамбуле
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года
18 октября, 15:26 15:26
CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года

Латвия

Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 13:58
До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября
19 октября, 13:34
Ушел из жизни поэт, драматург и общественный деятель Владлен Дозорцев
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 11:58 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 11:28 11:28
На час назад и спать дольше: Латвия готовится к смене времени в октябре
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 10:58 10:58
Lidl меняет график работы магазинов в Латвии с 26 октября
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 09:58 09:58
Янисы заняли первое место по популярности среди депутатов нового Сейма Латвии
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 08:29 08:29
Понедельник в Латвии будет солнечным, но утро оказалось самым холодным с мая
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
19 октября, 07:57 07:57
Объединение министерств и пересмотр расходов: как Латвия пытается избежать повышения налогов
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
18 октября, 20:35 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
18 октября, 20:05 20:05
Три четверти водителей в Латвии меняют шины к началу ноября - опрос
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку
18 октября, 18:28 18:28
Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку

ЧП

Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
18 октября, 14:10
«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
18 октября, 10:49
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
ВИДЕО
17 октября, 21:59
Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка
17 октября, 10:58
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
16 октября, 15:14
Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.
16 октября, 13:59
Placebo, Camouflage и Дилан Моран: кого можно увидеть в Риге уже в эти выходные
16 октября, 13:26
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год

Mixer

Домашние рулеты со сливовым вареньем и орехами: мягкие, ароматные и проще, чем кажется
19 октября, 14:28
Тонкие блины с шоколадом внутри - десерт, ради которого не нужны ни духовка, ни сложные ингредиенты
Домашние рулеты со сливовым вареньем и орехами: мягкие, ароматные и проще, чем кажется
19 октября, 14:25
Львы, Козероги, Весы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 20 октября
Домашние рулеты со сливовым вареньем и орехами: мягкие, ароматные и проще, чем кажется
19 октября, 13:57
5 необычных переделок для дома: люди рискнули с дизайном и не прогадали
19 октября, 13:27
Мемы про работу - когда «командная работа» значит «я делаю всё, а остальные ставят реакции»
19 октября, 13:13
Юмор за день и дельный совет
19 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 20 октября: Овны рванут к цели, а Скорпионам придётся разрушить старые схемы
19 октября, 12:32
Кролик держит курс: 4 знака, которым 20 октября поможет не упустить то, что уже почти в руках
19 октября, 11:49
Домашние рулеты со сливовым вареньем и орехами: мягкие, ароматные и проще, чем кажется

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына

Спорт

Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас