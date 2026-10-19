До +16 и без серьезного похолодания: какой будет погода в Латвии до конца октября

В Латвии сохранится необычно теплая для второй половины октября погода. В ближайшие две недели средняя температура воздуха будет как минимум на три градуса выше климатической нормы, а в середине этой недели столбики термометров местами поднимутся до +16 градусов. По предварительным прогнозам, и ноябрь может оказаться теплее обычного.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Читайте нас также Google News Facebook

В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Правда, в ночь на вторник, 20 октября, местами еще возможны небольшие заморозки - температура опустится до -1…-2 градусов.

Затем ночи станут теплее, а в среду и четверг, 21 и 22 октября, дневная температура повысится до +11…+16 градусов.

Ближе к выходным станет немного прохладнее, но существенного похолодания синоптики пока не прогнозируют.

Тепло сохранится, но солнца станет меньше

Во второй половине недели погода постепенно изменится. Небо чаще будет затянуто облаками, временами пройдут дожди.

Похожая погода ожидается и на следующей неделе. Ветер будет преимущественно умеренным, южного и юго-восточного направлений.

Читайте

Таким образом, несмотря на сравнительно высокую температуру воздуха, погода не всегда будет располагать к прогулкам под осенним солнцем.

Октябрь уже удивил необычным теплом

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), первые десять дней октября оказались значительно теплее обычного.

Средняя температура воздуха в стране составила +11,7 градуса, что на 2,8 градуса выше климатической нормы.

Самая высокая температура за этот период была зарегистрирована 1 октября в Вентспилсе, где воздух прогрелся до +21,6 градуса

При этом первая декада месяца была не только теплой, но и относительно сухой: осадков выпало на 41% меньше нормы.

Каким ожидается ноябрь

Согласно предварительным расчетам ECMWF, ноябрь в Латвии также может оказаться теплее климатической нормы. Количество осадков в ближайшие недели, напротив, прогнозируется близким к обычным для этого времени года значениям.

Специалисты напоминают, что долгосрочные прогнозы показывают общую погодную тенденцию, а не точную температуру на каждый день. Прогноз на ноябрь еще может измениться.