Три четверти водителей в Латвии меняют шины к началу ноября - опрос

31% латвийских водителей переходят на зимние шины в октябре, ещё 44% - в начале ноября. При этом 16% откладывают замену до конца ноября, незадолго до обязательного срока. Такие результаты сентябрьского опроса Norstat приводит LETA.

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Ещё 8% опрошенных сообщили, что круглый год используют всесезонные шины.

По сравнению с прошлым годом доля меняющих шины в октябре выросла с 29% до 31%. Однако одновременно увеличилось и число тех, кто ждёт до конца ноября, - с 13% до 16%. Поэтому говорить, что водители в целом стали готовиться к зиме раньше, нельзя: совокупная доля меняющих шины в октябре и начале ноября снизилась с 78% до 75%.

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При этом небольшие годовые различия стоит оценивать осторожно. В исследовании участвовали 1000 жителей Латвии в возрасте 18–74 лет, но в сообщении не указано, сколько среди них водителей и какова погрешность результатов именно этой группы. Ответы также отражают заявленные привычки, а не проверенные сроки замены шин.

Напомним, с 1 декабря до 1 марта автомобили и автобусы полной массой до 3,5 тонны должны быть оборудованы зимними шинами с маркировкой «гора и снежинка» и глубиной протектора не менее 4 мм. Всесезонные шины зимой допустимы, если соответствуют этим требованиям. CSDD призывает не ждать декабря и менять шины с учётом погодных условий. Satiksmes ministrija