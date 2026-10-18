18 октября 2026, 09:27

С Вантового моста в Старую Ригу: с 19 октября закроют съезд на площадь Пилс

С Вантового моста в Старую Ригу: с 19 октября закроют съезд на площадь Пилс

С понедельника, 19 октября, до среды, 28 октября, водители не смогут съехать с Вантового моста в сторону Замковой площади (Pils laukums). Ограничения связаны с реконструкцией улицы Торня, сообщает Рижское самоуправление.

Для транспорта закроют участок площади Пилс от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня. В этот же период ограничат движение на пересечении площади с улицей Торня, а также проход пешеходов через ремонтируемый участок.

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Часть ограничений сохранится дольше. С 19 октября по 6 ноября частично перекроют перекрёсток на площади Пилс возле Банка Латвии. Работы проведут поэтапно: сначала на одной стороне перекрёстка, затем на другой. По информации Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), транспорт на этом участке направят по параллельной улице Ноликтавас.

Дополнительные затруднения возможны в выходные: рядом с Национальным театром продолжается реконструкция трамвайных путей. Во время этих работ для автомобилей оставляют по одной полосе в каждом направлении. В рабочие дни доступны все четыре полосы - по две в каждую сторону. Самоуправление предупреждает, что одновременные ремонты могут замедлить движение в центре и возле Вантового моста.

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Водителей просят заранее выбирать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу и следить за временными знаками.

Реконструкция улицы Торня проходит в рамках второго этапа обновления художественного музея «Арсенал». Завершить дорожные работы и благоустройство планируют весной–летом 2027 года, когда позволят погодные условия.

 

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