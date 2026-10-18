Латвия - первая в ЕС по смертности от внешних причин: что стоит за статистикой

В Латвии смертность от внешних причин в 2023 году была самой высокой в Евросоюзе - на 65% выше среднего уровня ЕС. Об этом говорится в отчёте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

К внешним причинам относятся ДТП, падения, отравления, утопления, переохлаждение, пожары, а также самоубийства и убийства. Поэтому сводить эту статистику только к жертвам насилия некорректно.

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По данным за 2021–2025 годы, от внешних причин в стране ежегодно умирали в среднем около 1400 человек - примерно четыре человека в день. Мужская смертность была втрое выше женской.

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Существенную роль играет алкоголь: связь с его употреблением отмечена в 44% случаев. Это не обязательно непосредственная причина смерти - опьянение могло способствовать происшествию.

При этом последние данные показывают улучшение: в 2025 году показатель смертности от внешних причин снизился на 7% относительно предыдущего года. SPKC подчёркивает, что предотвращение таких смертей требует мер в разных сферах, включая безопасность среды и профилактику.