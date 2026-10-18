18 октября 2026, 12:00 Mixnews\NRA

Электричество перед зимой дорожает: кому в Латвии стоит проверить договор уже сейчас

Электричество перед зимой дорожает: кому в Латвии стоит проверить договор уже сейчас

Жителям Латвии, у которых заканчивается срок фиксированной цены на электричество, стоит внимательно изучить новые предложения поставщиков. На фоне подорожания электроэнергии продление договора может оказаться ощутимо дороже. Однако это не означает, что этой зимой счета у всех автоматически вырастут на одинаковую сумму.

По сообщению NRA со ссылкой на «TV3 Ziņas», некоторые клиенты Latvenergo получили предложения на следующие 12 месяцев, в которых цена самой электроэнергии более чем на 20% превышает прежнюю. Речь идёт именно о стоимости электричества - без сетевых платежей. Это примеры отдельных предложений, а не объявленное повышение для всех потребителей.

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Что происходит с ценами

Тенденцию к подорожанию подтверждает оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls (AST). В сентябре 2026 года средняя оптовая цена электричества в латвийской торговой зоне составила 108,68 евро за мегаватт-час - на 36% больше, чем в августе, и на 29% выше сентября прошлого года.

AST связывает рост цен в Европе прежде всего с дорогим природным газом и сокращением выработки солнечных и ветровых электростанций. В Балтии дополнительным фактором стало увеличение потребления из-за прохладной погоды. Рост производства на ГЭС и ветропарках не смог полностью компенсировать сезонное снижение солнечной генерации.

При этом сентябрьская статистика описывает уже прошедший месяц. Она не является прогнозом цены на всю зиму 2026/2027 года.

Кого изменения затронут в первую очередь

Для потребителя решающее значение имеет договор.

Если срок фиксированной цены заканчивается осенью или зимой, новое предложение нужно сравнить с прежним: сколько стоит киловатт-час, есть ли ежемесячная плата и как долго будут действовать условия.

У клиентов с динамическим тарифом расходы зависят от биржевых цен в те интервалы, когда они потребляют электричество. Например, в динамическом продукте Elektrum цена привязана к 15-минутным котировкам Nord Pool. Средняя цена за месяц не обязательно совпадёт с индивидуальной ценой конкретной семьи.

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Тем, у кого фиксированная цена продолжает действовать, стоит проверить дату её окончания и условия пересмотра. Сам по себе скачок на бирже ещё не показывает, насколько изменится их следующий платёж.

Почему «электричество дороже на 20%» не означает такой же рост счёта

В счёте оплачивается не только электроэнергия. Есть также услуги сети, включая фиксированную плату за поддержание мощности подключения и плату за доставленный объём. Sadales tīkls указывает, что действующие значения тарифов распределения в 2026 году остаются неизменными.

Условный пример: семья расходует 200 кВт·ч в месяц, а цена самой энергии повышается с 0,10 до 0,12 евро за кВт·ч. При одинаковом порядке учёта НДС эта часть расходов увеличится с 20 до 24 евро - на четыре евро. Рост стоимости энергии составит 20%, но процент увеличения полного счёта будет меньше, если остальные платежи не изменятся.

Это иллюстрация расчёта, а не действующее предложение поставщика.

С января изменятся сетевые тарифы

На вторую половину зимы уже объявлены отдельные изменения. По информации Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), с 1 января 2027 года примерно у 99% пользователей расходы на распределение электроэнергии снизятся или останутся прежними.

Также появится план Jaudīgais - для объектов с относительно большим потреблением по сравнению с мощностью подключения. Регулятор подчёркивает: торопиться с переходом не нужно, подходящий вариант следует выбирать по параметрам подключения и фактическому расходу. Эти изменения касаются сетевой части платежа и не гарантируют уменьшения всего счёта.

Что проверить до первых больших зимних счетов

  • Дату окончания фиксированной цены. Особенно если уведомление о продлении уже пришло.
  • Полную стоимость предложения. Сравнивайте цену киловатт-часа, ежемесячную плату и дополнительные услуги при одинаковом учёте НДС.
  • Условия досрочного расторжения. У некоторых фиксированных продуктов есть плата за выход из договора - её нужно учитывать при расчёте экономии.
  • Реальное зимнее потребление. Для бюджета полезнее взять прошлогодние зимние месяцы, особенно если дома используют электрообогрев.
  • Сетевой план для редко используемой недвижимости. У Sadales tīkls план Speciālais рассчитан на очень небольшое или нерегулярное потребление: фиксированная часть ниже, зато доставка каждого киловатт-часа дороже. Его выгоду нужно проверять расчётом.

Готовиться стоит прежде всего к индивидуальному пересмотру расходов: проверить договор и посчитать зимний бюджет по своему потреблению. Оснований обещать всем жителям Латвии одинаковое подорожание электричества на всю зиму сейчас нет.

 

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