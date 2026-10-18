Деньги на утепление домов закончились: что делать тем, кто не успел получить поддержку

Финансирование программы ALTUM по обновлению многоквартирных домов полностью зарезервировано. Но собственникам, которые не успели подать заявку, советуют использовать паузу для подготовки дома к будущим программам поддержки.

Altum подтверждает: все доступные средства программы уже распределены между поступившими проектами, новые заявки не принимаются. Это означает, что деньги зарезервированы, хотя сами ремонтные работы ещё могут продолжаться.

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По сообщению передачи LTV «Vides fakti», следующий период финансирования ожидается в 2030 году. Чтобы сократить перерыв, Министерство экономики разрабатывает промежуточный вариант - с привлечением коммерческих банков и субсидированием кредитных процентов. Однако эта поддержка пока не утверждена, сроки и условия её получения неизвестны.

С чего начать уже сейчас

Первый шаг - обсудить обновление дома с управляющим и другими собственниками, определить необходимые работы и выбрать представителя, который займётся подготовкой.

Далее понадобятся три основных документа: заключение о техническом состоянии здания, энергосертификат и строительный проект. По оценке специалистов, опрошенных LTV, подготовка может занять от восьми месяцев до года. Начать стоит с обследования: оно покажет, какие работы действительно необходимы.

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При этом окончательные решения по проекту нужно сверять с требованиями будущей программы, когда они появятся. Готовые документы помогут быстрее подать заявку, но сами по себе не гарантируют финансирования.

Какая помощь ещё доступна в Риге

Рижское энергетическое агентство пока предлагает покрыть до 90% допустимых расходов на энергосертификат и техническое обследование - максимум по 1200 евро на каждый документ. Приём заявок на поддержку разработки строительного проекта уже закрыт из-за исчерпания средств. Возможность финансирования на 2027 год ещё прорабатывается. Условия и остаток средств следует уточнить в Рижском энергетическом агентстве до заказа документов. (Подробности на: Rīgas Enerģētikas Aģentūra).

Зачем обновлять дом и будет ли это выгодно

Утепление сокращает потребление тепла, а комплексная реновация позволяет одновременно отремонтировать крышу, коммуникации и другие изношенные части здания. Это повышает комфорт, продлевает срок службы дома и может уменьшить будущие расходы на аварийные ремонты.

Однако меньший счёт за отопление не обязательно сразу перекроет платёж по кредиту. Поэтому выгоду нужно считать для конкретного дома: сравнивать экономию тепла, стоимость необходимых ремонтов, размер поддержки и полную сумму выплат за год, включая летние месяцы.