17 октября 2026, 08:58

В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы

В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы

Крупные торговые сети Латвии могут обязать продавать печатную прессу в 734 магазинах. Инициатива Министерства экономики призвана сделать газеты и журналы доступнее на фоне закрытия киосков и почтовых отделений. Однако представители торговли считают, что решение о продаже изданий должно зависеть от спроса.

Поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации распространятся на сети с годовым оборотом свыше 100 млн евро. Требование коснется магазинов площадью от 300 квадратных метров в городах государственного значения и от 60 квадратных метров в остальных населенных пунктах.

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При этом продавать прессу во всех подходящих магазинах автоматически не придется. Как пояснил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, обязанность возникнет, если издатели попросят организовать продажу газет и журналов в конкретной торговой точке. Если она окажется убыточной, государство сможет компенсировать потери через Фонд культурного капитала.

По расчетам министерства, новые правила затронут шесть торговых сетей. В результате около 96% жителей Латвии смогут покупать печатные издания в пределах 20 километров от дома.

Издатели обеспокоены сокращением точек продаж

Инициативу предложила Латвийская ассоциация издателей прессы. Ее представители указывают, что некоторые торговые сети, недавно вышедшие на латвийский рынок, отказываются продавать газеты и журналы, из-за чего возможности приобрести печатные издания продолжают сокращаться.

Проблему усугубляет падение спроса. По отраслевым данным за 2014–2025 годы, продажи печатной прессы в торговых точках сократились на 71%, а число подписчиков уменьшилось на 31%. Среди причин - изменение привычек аудитории и переход все большего числа людей к получению информации через интернет.

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В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы

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В Министерстве экономики считают, что печатная пресса должна оставаться доступной наряду с цифровыми источниками информации. По словам Миезайниса, это особенно важно для приграничных районов, где могут возникать проблемы с доступом к телевидению и ощущается влияние информационного пространства соседних стран.

Торговые сети сомневаются в новых требованиях

Латвийская ассоциация продовольственных торговцев выступает против обязательного характера инициативы. Ее исполнительный директор Янис Дубултс считает, что магазины и издатели должны самостоятельно договариваться о сотрудничестве, исходя из покупательского спроса.

По его словам, участники ассоциации уже продают газеты и журналы там, где есть интерес со стороны покупателей и возможность наладить поставки. Предложение компенсировать убытки за счет государства Дубултс оценивает положительно, но сомневается в его долгосрочной эффективности.

У бизнеса также остаются вопросы к самому законопроекту. В нем пока не прописаны требования к ассортименту и размещению изданий, организации поставок и порядку возмещения расходов.

Контролировать соблюдение новых правил планируют поручить Центру защиты прав потребителей. Однако окончательное решение еще не принято: поправки направлены на согласование министерствам и другим заинтересованным сторонам, которое продлится до 30 октября.

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