В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

augsdaugavasnovads.lv

В Бебрене Аугшдаугавского края построят новые конюшни и крытый манеж для верховой езды. Они будут использоваться в том числе для практических занятий учащихся местной средней школы общего и профессионального образования, где готовят специалистов по работе с лошадьми, сообщает агентство LETA.

Общая стоимость разработки строительного проекта, авторского надзора и строительных работ составит 1 228 150 евро.

Читайте нас также Google News Facebook

Как пояснил председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс, программа «Коневодство» в Бебренской общеобразовательной и профессионально-технической средней школе пользуется очень большим спросом. В рамках этой программы каждый год проводится большой конкурс, и на обучение приезжают молодые люди со всей Латвии.

Отмечается также, что программа «Коневодство» есть только в двух учебных заведениях страны - в Бебрене и Смилтене.

Читайте

По словам политика, многие ученики хотят привозить в Бебрене собственных лошадей для тренировок и ухода за ними. После окончания учебы они намерены продолжать заниматься коневодством.

Однако существующие конюшни обветшали и больше не отвечают современным требованиям. Кроме того, в Бебрене нет крытого манежа, где можно было бы тренировать лошадей зимой. Поэтому самоуправление решило построить новый комплекс на принадлежащем ему земельном участке.

Для финансирования проекта краевое самоуправление планирует занять в Государственной кассе 1 043 927 евро сроком на 30 лет. Кредит предполагается получить в 2027 году. Еще 184 223 евро самоуправление намерено выделить на проект из бюджета 2027 года.