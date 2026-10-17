17 октября 2026, 15:40 Наталья Гудемчук

В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми
augsdaugavasnovads.lv

В Бебрене Аугшдаугавского края построят новые конюшни и крытый манеж для верховой езды. Они будут использоваться в том числе для практических занятий учащихся местной средней школы общего и профессионального образования, где готовят специалистов по работе с лошадьми, сообщает агентство LETA.

Общая стоимость разработки строительного проекта, авторского надзора и строительных работ составит 1 228 150 евро.

Читайте нас также

Как пояснил председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс, программа «Коневодство» в Бебренской общеобразовательной и профессионально-технической средней школе пользуется очень большим спросом. В рамках этой программы каждый год проводится большой конкурс, и на обучение приезжают молодые люди со всей Латвии.

Отмечается также, что программа «Коневодство» есть только в двух учебных заведениях страны - в Бебрене и Смилтене.

Читайте Mixer
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

Тест по любимой капусте: что для вас важнее - свобода, стабильность или…
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным…
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

Козероги, Раки, Львы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на…
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

18 странных вещей, которые люди заметили случайно: у одного огурца…

По словам политика, многие ученики хотят привозить в Бебрене собственных лошадей для тренировок и ухода за ними. После окончания учебы они намерены продолжать заниматься коневодством.

Однако существующие конюшни обветшали и больше не отвечают современным требованиям. Кроме того, в Бебрене нет крытого манежа, где можно было бы тренировать лошадей зимой. Поэтому самоуправление решило построить новый комплекс на принадлежащем ему земельном участке.

Для финансирования проекта краевое самоуправление планирует занять в Государственной кассе 1 043 927 евро сроком на 30 лет. Кредит предполагается получить в 2027 году. Еще 184 223 евро самоуправление намерено выделить на проект из бюджета 2027 года.

google news Подпишитесь на нас
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

Тест по любимой капусте: что для вас важнее - свобода, стабильность или…
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми

Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным…

В мире

Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 15:00
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх
17 октября, 14:20
Папу Льва XIV сегодня выписывают из больницы после операции на лёгком
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 13:40 13:40
В Ормузском проливе на мине подорвался супертанкер с нефтью - заявление КСИР
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 12:19 12:19
Новый пресс-секретарь Трампа не продержалась на должности и недели
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 20:58 20:58
Кайли Миноуг станет ведьмой-кошкой в новом мультфильме: необычный сюрприз на концерте в Голливуде
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 19:57 19:57
В аэропорту Германии пассажир пытался провезти 92 ядовитых змей и ящериц в чемодане
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 19:37 19:37
Во Франции микроавтобус столкнулся с поездом у тоннеля под Ла-Маншем: 19 пострадавших
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
ВИДЕО
16 октября, 19:08 19:08
Стамбул готовится к новым ливням после сильнейшего за 80 лет наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
ВИДЕО
16 октября, 18:35 18:35
Pumpkimania: тысячами тыкв украсили старинный замок в Бельгии, здесь можно даже поплавать на тыквенной лодке
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 16:38 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 15:37 15:37
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом

Латвия

В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
17 октября, 15:40
В Бебрене построят новые конюшни и крытый манеж для обучения работе с лошадьми
17 октября, 12:58
Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс окончательно проиграл дело о взятке
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
17 октября, 11:38 11:38
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
17 октября, 10:18 10:18
Рижский аэропорт соединят с Центральным вокзалом железной дорогой за 264 млн евро
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
17 октября, 09:38 09:38
От заморозков до +13 градусов: суббота принесёт Латвии температурные контрасты
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
+ОПРОС
17 октября, 08:58 08:58
В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
16 октября, 20:29 20:29
Итоги реформы: средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц. Но не везде
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
16 октября, 17:59 17:59
В Латвии с 1 ноября увеличат жилищные пособия: кто сможет получить больше денег
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
16 октября, 17:28 17:28
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
16 октября, 16:24 16:24
ЦИК утвердил итоги выборов в 15-й Сейм: «Объединённый список» получил 41 место
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
16 октября, 16:02 16:02
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода

ЧП

Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
17 октября, 10:58
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 15:14
Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 13:59
Placebo, Camouflage и Дилан Моран: кого можно увидеть в Риге уже в эти выходные
16 октября, 13:26
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
16 октября, 09:30
Даугавпилс продолжает восстанавливать исторические храмы: в этом году на ремонт направили около 60 000 евро
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
15 октября, 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
15 октября, 11:50
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках

Mixer

Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам захочется начать новое дело
17 октября, 15:26
Фотошоп отдыхает: 18 случайностей, в которые трудно поверить с первого взгляда
Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам захочется начать новое дело
17 октября, 14:58
Тест по любимой капусте: что для вас важнее - свобода, стабильность или домашний уют?
Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам захочется начать новое дело
17 октября, 14:28
Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным соусом
17 октября, 14:14
Козероги, Раки, Львы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 18 октября
17 октября, 13:58
18 странных вещей, которые люди заметили случайно: у одного огурца оказался собственный огурец
17 октября, 13:53
(7 − 3)² + ½ × √144: пример на 20 секунд без калькулятора
17 октября, 13:28
Мемы про работу: юмор, где «это не сложно» - классическая ложь перед тремя часами ада
17 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам захочется начать новое дело

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается

Спорт

Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас