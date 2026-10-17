Рижский аэропорт соединят с Центральным вокзалом железной дорогой за 264 млн евро

Рижский аэропорт планируют соединить с Центральным вокзалом железной дорогой, а действующие пути до Огре модернизировать. На проект выделили более 264 млн евро, причем завершить основные работы рассчитывают до конца 2029 года. Новое сообщение должно упростить поездки между аэропортом и центром столицы, а также повысить качество железнодорожной инфраструктуры.

27 августа 2026 года государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) подписало договор с Центральным агентством финансов и договоров о финансировании проекта из фондов Европейского союза. Работы проведут совместно с компанией Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), которая отвечает за развитие латвийской части инфраструктуры Rail Baltica.

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Как будет устроено железнодорожное сообщение

Между станцией Rail Baltica в аэропорту и остановочным пунктом Иманта построят новую железнодорожную ветку с колеей 1520 мм. Затем ее интегрируют в существующую сеть, чтобы запустить поезда между аэропортом и центром Риги в обоих направлениях. В перспективе новое соединение планируют связать с основной линией Rail Baltica.

Одновременно модернизируют участки Иманта - Центральный вокзал Риги и Центральный вокзал - Огре. Работы затронут электрифицированную железнодорожную сеть, контактную инфраструктуру и системы сигнализации. На Центральном вокзале также подготовят пути и оборудование, необходимые для организации пассажирского движения в южной части станции.

На что потратят 264 млн евро

Общий бюджет проекта составляет 264,18 млн евро. Из них около 224,55 млн евро предоставит Фонд сплочения ЕС, еще 39,63 млн евро поступят из государственного бюджета. Финансирование распределили между двумя предприятиями, отвечающими за разные части строительства.

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Latvijas dzelzceļš получит 130,91 млн евро. Компания построит новую ветку от аэропорта до Иманты, модернизирует пути в направлении Центрального вокзала и Огре, а также совместно с EDzL и строителями Rail Baltica займется контактной сетью, сигнализацией и путями на вокзале. На эту часть работ ЕС выделит 111,28 млн евро, государство - 19,64 млн евро.

Eiropas Dzelzceļa līnijas отвечает за инфраструктуру непосредственно в районе аэропорта и ряд строительных объектов на подходах к нему. В частности, компания обеспечит готовность здания станции Rail Baltica к приему пассажиров и движению поездов, а также построит железнодорожную насыпь, путепровод на Карля Улманя гатве и инфраструктуру до улицы Золитудес. На эти работы предусмотрено 133,26 млн евро, включая 113,27 млн евро европейского финансирования и 19,99 млн евро государственного софинансирования.

Как изменится железнодорожная инфраструктура

Проект направлен не только на улучшение пассажирского сообщения. Модернизация должна повысить безопасность движения, сделать поездки комфортнее и расширить возможности использования железной дороги для перевозки грузов и военных нужд. Это также часть развития транспортной инфраструктуры, необходимой для обороны страны.

Ожидается, что обновленная сеть сделает железнодорожный транспорт удобнее для повседневных поездок, в том числе на работу между Ригой и регионами. Перенос части пассажирских перевозок с автомобилей на поезда, в свою очередь, может способствовать сокращению выбросов и снижению риска дорожно-транспортных происшествий.

Все предусмотренные проектом работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года. Они входят в программу политики сплочения ЕС на 2021–2027 годы, направленную на развитие железнодорожной инфраструктуры и повышение энергоэффективности общественного транспорта.