Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс окончательно проиграл дело о взятке

Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс не смог добиться отмены обвинительного приговора по делу о взятке. Верховный суд Латвии отклонил кассационную жалобу его защиты, оставив в силе наказание в виде полутора лет реального лишения свободы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает агентство LETA.

Уголовное дело связано с муниципальным конкурсом на реконструкцию учебного заведения в Даугавпилсе. По версии Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в 2018 году Эйгимс потребовал не менее 10 000 евро за содействие предпринимателю при проведении закупки.

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Речь шла о реконструкции здания на улице Парадес, 7. Контракт стоимостью 2 730 347 евро с учётом НДС получила компания Modus Būve, которая победила в конкурсе с участием четырёх претендентов.

В апреле 2022 года суд первой инстанции приговорил бывшего мэра к трём годам лишения свободы. Защита обжаловала решение, и в июне 2025 года Рижский окружной суд сократил срок вдвое. Причиной стало нарушение требования о рассмотрении уголовного дела в разумные сроки.

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Окончательное наказание включает не только заключение. Эйгимс должен заплатить штраф в размере 2220 евро, а также лишится части имущества, в том числе транспортного средства и прицепа автовоза. Кроме того, ему запрещено в течение года занимать должности государственного должностного лица в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Суд также назначил год пробационного надзора.

Верховный суд рассмотрел доводы защиты, которая, помимо прочего, поставила под сомнение соблюдение презумпции невиновности. Суд разъяснил, что признание представленных защитой документов недостаточными для опровержения обвинения само по себе не означает нарушения этого принципа. Виновность должна подтверждаться доказательствами, а аргументы защиты - получать надлежащую оценку.

По тому же делу предпринимателю Янису Спругсу апелляционный суд назначил год пробационного надзора. Денежное взыскание с компании Modus Būve сократили до 14 800 евро.

Рихард Эйгимс ранее отрицал, что требовал взятку, и связывал уголовное преследование с политическими обстоятельствами. Однако после отклонения кассационной жалобы судебное разбирательство завершено, а обвинительный приговор вступил в законную силу.