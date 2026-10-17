17 октября 2026, 11:38

Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

В Рижском аэропорту 17 октября произошел технический сбой, из-за которого замедлилась проверка зарегистрированного багажа. Пассажиры столкнулись с длинными очередями, а несколько самолетов вылетели позже расписания, чтобы дождаться опаздывающих путешественников и их чемоданов.

Проблемы связаны с оборудованием для проверки сдаваемого багажа, которое сейчас работает с ограниченной пропускной способностью. Об этом агентству ЛЕТА сообщила руководитель коммуникационных проектов аэропорта Илзе Сална.

Читайте нас также

Очереди растянулись до зоны Fast Track

Пассажиры публикуют в социальных сетях сообщения о длинных очередях. По их словам, в какой-то момент скопление людей дошло до зоны ускоренного досмотра Fast Track. Очереди начали формироваться примерно за четыре часа до появления сообщения о ситуации.

Авиакомпании заранее предупредили путешественников о необходимости приезжать на регистрацию раньше обычного. Однако избежать задержек удалось не всем: некоторые перевозчики решили дождаться пассажиров и их багажа, а в отдельных случаях изменили маршруты перелетов, чтобы люди могли продолжить поездку. Сколько рейсов затронул сбой и насколько увеличилось время ожидания, пока не сообщается.

Читайте Mixer
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Скрытая функция iPhone, которую ждали годами: теперь можно скопировать не…
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Не убирайте любимые платья до весны: пять сочетаний с сапогами, которые…
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Красиво на фотографиях, неудобно в жизни: шесть решений, о которых можно…

Аэропорт не видит признаков умышленного вмешательства

Илзе Сална подчеркнула, что у аэропорта нет оснований подозревать злонамеренные действия. Технические специалисты занимаются устранением неполадок, но сроки полного восстановления работы оборудования пока неизвестны. Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на регистрацию и сдачу багажа. Перед поездкой в аэропорт стоит проверить актуальную информацию о рейсе на официальном сайте Рижского аэропорта и в социальных сетях авиакомпании или аэропорта.

google news Подпишитесь на нас
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Скрытая функция iPhone, которую ждали годами: теперь можно скопировать не…
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

Не убирайте любимые платья до весны: пять сочетаний с сапогами, которые…

В мире

Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 20:58
Кайли Миноуг станет ведьмой-кошкой в новом мультфильме: необычный сюрприз на концерте в Голливуде
16 октября, 19:57
В аэропорту Германии пассажир пытался провезти 92 ядовитых змей и ящериц в чемодане
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 19:37 19:37
Во Франции микроавтобус столкнулся с поездом у тоннеля под Ла-Маншем: 19 пострадавших
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
ВИДЕО
16 октября, 19:08 19:08
Стамбул готовится к новым ливням после сильнейшего за 80 лет наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
ВИДЕО
16 октября, 18:35 18:35
Pumpkimania: тысячами тыкв украсили старинный замок в Бельгии, здесь можно даже поплавать на тыквенной лодке
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 16:38 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 15:37 15:37
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 15:02 15:02
Даже депутатский статус не защитил: 46 женщин в Европарламенте стали мишенями сайтов с интимными дипфейками
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
ВИДЕО
16 октября, 12:19 12:19
В день столетия Винни-Пуха в библиотеку пришёл настоящий медведь - и съел банку мёда
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 12:07 12:07
Маск презентовал «летающий» электромобиль Tesla Roadster - серийный выпуск начнется в 2028 году
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
16 октября, 11:05 11:05
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет

Латвия

В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
17 октября, 11:38
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали
17 октября, 10:18
Рижский аэропорт соединят с Центральным вокзалом железной дорогой за 264 млн евро
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
17 октября, 09:38 09:38
От заморозков до +13 градусов: суббота принесёт Латвии температурные контрасты
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
+ОПРОС
17 октября, 08:58 08:58
В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 20:29 20:29
Итоги реформы: средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц. Но не везде
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 17:59 17:59
В Латвии с 1 ноября увеличат жилищные пособия: кто сможет получить больше денег
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 17:28 17:28
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 16:24 16:24
ЦИК утвердил итоги выборов в 15-й Сейм: «Объединённый список» получил 41 место
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 16:02 16:02
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 13:03 13:03
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
16 октября, 11:30 11:30
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов

ЧП

Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
17 октября, 10:58
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 15:14
Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 13:59
Placebo, Camouflage и Дилан Моран: кого можно увидеть в Риге уже в эти выходные
16 октября, 13:26
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
16 октября, 09:30
Даугавпилс продолжает восстанавливать исторические храмы: в этом году на ремонт направили около 60 000 евро
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
15 октября, 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
15 октября, 11:50
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках

Mixer

Красиво на фотографиях, неудобно в жизни: шесть решений, о которых можно пожалеть после ремонта
17 октября, 11:47
Психологический тест: как вы осваиваете новый гаджет - и узнайте, как вы на самом деле встречаете всё незнакомое
Красиво на фотографиях, неудобно в жизни: шесть решений, о которых можно пожалеть после ремонта
17 октября, 11:41
Близнецы, Овны, Львы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 18 октября
Домашняя рикотта в керамической миске и на ломтике ржаного хлеба
17 октября, 10:44
Молоко превращается в нежную рикотту: нагреваю до 85 °C и добавляю лимон
17 октября, 10:22
Весы, Скорпионы, Стрельцы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на воскресенье 18 октября (+совет)
17 октября, 09:53
Беспроводные наушники стали играть тише? Проверьте незаметную причину, прежде чем покупать новые
17 октября, 09:30
Скрытая функция iPhone, которую ждали годами: теперь можно скопировать не всё сообщение, а только нужный кусок
17 октября, 09:08
Не убирайте любимые платья до весны: пять сочетаний с сапогами, которые выглядят элегантно после 40
17 октября, 08:38
Красиво на фотографиях, неудобно в жизни: шесть решений, о которых можно пожалеть после ремонта

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается

Спорт

Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас