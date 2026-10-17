Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали

В Рижском аэропорту 17 октября произошел технический сбой, из-за которого замедлилась проверка зарегистрированного багажа. Пассажиры столкнулись с длинными очередями, а несколько самолетов вылетели позже расписания, чтобы дождаться опаздывающих путешественников и их чемоданов.

Проблемы связаны с оборудованием для проверки сдаваемого багажа, которое сейчас работает с ограниченной пропускной способностью. Об этом агентству ЛЕТА сообщила руководитель коммуникационных проектов аэропорта Илзе Сална.

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Очереди растянулись до зоны Fast Track

Пассажиры публикуют в социальных сетях сообщения о длинных очередях. По их словам, в какой-то момент скопление людей дошло до зоны ускоренного досмотра Fast Track. Очереди начали формироваться примерно за четыре часа до появления сообщения о ситуации.

Авиакомпании заранее предупредили путешественников о необходимости приезжать на регистрацию раньше обычного. Однако избежать задержек удалось не всем: некоторые перевозчики решили дождаться пассажиров и их багажа, а в отдельных случаях изменили маршруты перелетов, чтобы люди могли продолжить поездку. Сколько рейсов затронул сбой и насколько увеличилось время ожидания, пока не сообщается.

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Илзе Сална подчеркнула, что у аэропорта нет оснований подозревать злонамеренные действия. Технические специалисты занимаются устранением неполадок, но сроки полного восстановления работы оборудования пока неизвестны. Пассажирам рекомендуют закладывать дополнительное время на регистрацию и сдачу багажа. Перед поездкой в аэропорт стоит проверить актуальную информацию о рейсе на официальном сайте Рижского аэропорта и в социальных сетях авиакомпании или аэропорта.