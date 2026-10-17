17 октября 2026, 09:38

От заморозков до +13 градусов: суббота принесёт Латвии температурные контрасты

От заморозков до +13 градусов: суббота принесёт Латвии температурные контрасты

Суббота, 17 октября, принесёт в Латвию туманы, прохладные ночи и относительно тёплый день. В отдельных районах Латгале температура опустится до −2 градусов, тогда как на побережье ночью ожидается до +8. Днём воздух прогреется до +13 градусов.

Туман начнёт формироваться уже ночью и во многих местах сохранится утром. В центральной и восточной частях страны местами он продержится до первой половины дня. Ветер будет слабым, преимущественно южным.

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Днём небо над большей частью Латвии останется облачным. Местами возможна морось, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Небольшой дождь ожидается вечером на северо-западе Курземе.

В Риге ночь и утро также могут пройти в тумане. Температура утром составит около +6 градусов, а после полудня поднимется примерно до +10. Южный ветер останется слабым.

В целом суббота будет соответствовать типичной октябрьской погоде: прохладное утро, облачное небо и заметно более мягкая температура днём. Сильного ветра не ожидается.

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