17 октября 2026, 17:00 Наталья Гудемчук/LETA

Купить собственное жилье в Латвии становится все сложнее: 55% жителей не хватает доходов

Купить собственное жилье в Латвии становится все сложнее: 55% жителей не хватает доходов
LSM

10% жителей Латвии рассчитывают приобрести собственное жилье в ближайшие пять лет, еще 14% планируют сделать это через десять лет или позднее. При этом 9% считают, что покупка жилья им не по карману. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на исследование компании Bonava Latvija, проведенное совместно с Norstat.

Согласно результатам опроса, собственное жилье уже приобрел 51% жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Еще 14% не уверены, что когда-либо смогут обзавестись собственной недвижимостью.

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Главным препятствием для покупки жилья остается его финансовая доступность. Среди жителей, у которых пока нет собственной недвижимости, 55% назвали одной из основных проблем недостаточные доходы, а 48% - слишком высокие цены на недвижимость. Еще 20% не хотят брать на себя долгосрочные кредитные обязательства, а 18% испытывают трудности с накоплением средств на первый взнос.

По данным опроса, 32% жителей Латвии приобрели первое жилье в возрасте от 26 до 35 лет, а 20% - после 35 лет.

Международное исследование Bonava Happy Neighbourhood Report 2026 также показывает, что желание приобрести новое жилье сохраняется, однако финансовые возможности покупателей не всегда соответствуют их запросам. Более половины жителей Латвии, интересующихся покупкой нового жилья, - 51% - рассчитывают потратить не более 100 000 евро.

При этом представления о собственном жилье меняются: люди все чаще оценивают не только саму квартиру или дом, но и окружающую среду.

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Согласно Happy Neighbourhood Report 2026, 57% опрошенных жителей Латвии задумываются о переезде. Среди тех, кто рассматривает смену жилья, 47% хотели бы осуществить ее в ближайшие два года. Основные причины - желание иметь больше жилого пространства, улучшить качество жилья и жить в более благоприятной среде.

Кроме того, 58% жителей Латвии согласны с утверждением, что предыдущим поколениям было проще приобрести первое собственное жилье.

Опрос также выявил различия между регионами страны. Самая высокая доля жителей, уже купивших собственное жилье, отмечена в Земгале - 64% - и Латгалии - 60%. В Курземе собственную недвижимость приобрели 44% жителей. При этом именно в этом регионе больше всего тех, кто считает покупку жилья недостижимой для себя, - 16%.

Опрос Norstat был проведен по заказу Bonava Latvija. В нем участвовали 1000 жителей Латвии, которых спрашивали о покупке жилья, его доступности и планах на будущее.

Международное исследование Bonava Happy Neighbourhood Report 2026 проводилось в январе 2026 года в шести странах: Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии. Всего опросили 4004 человека в возрасте от 20 до 74 лет, в том числе 333 жителя Латвии. В странах Балтии основную часть участников составили жители столиц.

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