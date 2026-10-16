В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода

С 20 по 23 октября жителям трёх районов Риги следует учитывать возможные изменения напора и прозрачности водопроводной воды. Причина - плановая промывка магистрального водопровода на правом берегу Даугавы.

Как сообщает NRA со ссылкой на предприятие Rīgas ūdens, работы запланированы с 9:00 вторника, 20 октября, до 8:00 пятницы, 23 октября.

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Во время промывки и после неё в Югле, Тейке и Чиекуркалнсе возможны небольшое помутнение воды, колебания давления и появление белого оттенка.

Белёсый цвет может объясняться насыщением воды воздухом. Как поясняется в опубликованных ранее рекомендациях Rīgas namu pārvaldnieks, такой эффект после промывки сам по себе не делает воду опасной для использования. Это пояснение относится именно к присутствию воздуха, а не к любому изменению цвета или запаха воды.

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О полном отключении воды во всех трёх районах в приведённом сообщении не говорится. Указанный период обозначает время проведения работ, а не непрерывное отсутствие водоснабжения.

Промывка - регулярная профилактическая процедура. Она позволяет удалить накопившиеся в трубах отложения, в том числе частицы железа и минералов, и поддерживать качество питьевой воды. При таких работах используется водовоздушная технология: усиленный поток помогает очищать внутреннюю поверхность трубопроводов.

Уточнить ситуацию по своему адресу и сообщить о проблемах с водоснабжением можно по бесплатному круглосуточному телефону Rīgas ūdens - 80002122. Информация о работах также публикуется на карте предприятия. rigasudens.lv