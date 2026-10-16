В Латвии с 1 ноября увеличат жилищные пособия: кто сможет получить больше денег

С 1 ноября 2026 года в Латвии начнут действовать новые правила расчета жилищных пособий. В отопительный сезон помощь малообеспеченным жителям увеличится, а претендовать на нее смогут и некоторые семьи, которым раньше такая поддержка не полагалась.

Изменения будут действовать до 30 апреля 2027 года. Они предусмотрены поправками к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые Сейм принял в конце сентября.

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Главная цель нововведений - облегчить финансовую нагрузку на жителей с невысокими доходами в период отопительного сезона, когда расходы на содержание жилья заметно возрастают.

Кому увеличат пособие

Размер помощи зависит от состава семьи, ее доходов и расходов на жилье. С ноября при расчете пособия будут применяться повышенные коэффициенты.

Одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, проживающим отдельно, коэффициент увеличат с 2,1 до 2,5.

Семьям, состоящим только из пенсионеров или людей с инвалидностью, - с 1,7 до 2,0.

Семьям с детьми до 18 лет, а также с учащимися и студентами младше 24 лет - с 1,7 до 2,0, если молодые люди продолжают образование.

Остальным домохозяйствам - с 1,3 до 1,7.

Повышение коэффициентов означает, что при расчете пособия будет учитываться большая сумма, необходимая семье для покрытия основных расходов. В результате размер помощи может увеличиться, а право на нее появится у части жителей, которым прежде отказывали.

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Насколько вырастут выплаты

По предварительным расчетам Министерства благосостояния, средний размер жилищного пособия на одного получателя увеличится на 24,92 евро в месяц - со 149,19 до 174,11 евро.

Ожидается также, что количество получателей помощи вырастет примерно на 2200 человек в месяц

При этом конкретная сумма пособия для каждой семьи рассчитывается индивидуально. Она зависит не только от доходов, но и от признанных расходов на жилье.

Нужно ли подавать новое заявление

Тем, кому жилищное пособие уже назначено и чье материальное положение оценено социальной службой, повторно обращаться за перерасчетом не потребуется. Социальные службы самоуправлений произведут его автоматически.

А вот жителям, которые раньше не получали такую помощь, стоит обратиться в социальную службу своего самоуправления и выяснить, имеют ли они право на пособие по новым правилам.

Важно учитывать, что пособие не назначается автоматически всем желающим. Социальная служба по-прежнему проверяет доходы, накопления и другие обстоятельства, влияющие на право получения поддержки.

В частности, обратиться за жилищным пособием можно и без официального статуса малообеспеченного жителя. Однако окончательное решение принимается после оценки материального положения домохозяйства.

В прошлом отопительном сезоне жилищные пособия в Лиепае получили почти 2000 семей.

Новые правила будут действовать по всей Латвии, независимо от самоуправления.