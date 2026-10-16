В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов

jelgavasnovads.lv

С 23 октября по 1 ноября в Елгаве и Елгавском крае пройдет традиционная акция ресторанов и кафе «Осеннее наслаждение в Елгавском крае - 2026». В этом году ее посвятят картофелю: 14 заведений предложат специальные меню, в которых привычный продукт раскроется в необычных сочетаниях. Об этом сообщает агентство LETA.

Центральной темой акции станет картофель. Почему? Потому что в этом году исполняется 370 лет с тех пор, как картофель впервые подали к столу при дворе герцога Якоба Кетлера в Елгаве.

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В честь этой даты рестораны и кафе предложат блюда из картофеля - от закусок и основных блюд до десертов. Стоимость обеда или ужина из трех блюд на одного человека составит 30, 35 или 40 евро.

В Елгаве в акции примут участие рестораны Chocolate & Pepper, 8. stāvs и Parks, трактир Istaba, Jelgavas Ezītis miglā, кафе kVolts и Brokastnīca, чайный домик Silva и бистро Silva.

В Елгавском крае гостей будут ждать рестораны Masti, Zemnieka cienasts и Aitiņlauvas, кафе Svētes klubs, а также усадьба Бланкенфельде.

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«От картофельного салата по-перуански до картофельных тортов. Рестораны и кафе приглашают отправиться в разнообразное гастрономическое путешествие и взглянуть на привычный картофель по-новому», - обещают организаторы акции.

Цель мероприятия - побудить жителей и гостей региона посещать новые заведения, знакомиться с местными предложениями и пробовать специально составленные меню из трех блюд.

Гастрономические дни «Осеннее наслаждение в Елгавском крае» проходят дважды в год - весной и осенью.